Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Atlético de Madrid llega como candidato claro y con la obligación de no volver a resbalar después de la caída ante Barcelona. Getafe, en cambio, necesita un triunfo para no perderle pisada a la mitad de tabla.

Es un partido con poco margen de error para los dos: el local quiere cortar la irregularidad y el Atlético no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir peleando arriba.

La actualidad de ambos equipos

Getafe viene de una floja actuación en Villarreal, donde cayó 2-0, y antes de eso había mostrado una cara mucho mejor al golear 3-1 a Sevilla en su cancha. La diferencia entre esos dos partidos resume bastante bien su presente: de local puede incomodar a cualquiera, pero afuera sufre. Está 15° con 12 puntos en 12 fechas, en una zona media que todavía puede moverse para cualquier lado.

El Atlético de Madrid, tercero con 28 unidades, llega golpeado tras perder 2-1 en casa frente a Barcelona, un resultado que corta una racha de dos triunfos consecutivos ante Levante y Deportivo La Coruña. El equipo de Diego Simeone sigue entre los candidatos a pelear el campeonato, pero necesita reencontrar la solidez que mostró en esos partidos anteriores para no perder terreno en la lucha de arriba.

El historial entre Getafe y Atlético de Madrid

El historial es ampliamente favorable al Atlético de Madrid: de 50 enfrentamientos ganó 34, contra apenas 5 de Getafe y 11 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 90 a 29, un número que refleja la jerarquía que mantuvo el conjunto colchonero en este cruce durante años.

En los últimos encuentros la tendencia no cambió demasiado. El Atlético ganó los dos más recientes, 4-1 y 1-0, y en el historial reciente Getafe solo logró imponerse una vez, en marzo de 2025 por 2-1. También hubo un empate 3-3 en diciembre de 2023, una rareza dentro de un cruce que suele inclinarse para el mismo lado.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/07/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 4-1 Club Friendlies 14/03/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 23/11/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-1 Primera División 09/03/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 2-1 Primera División 04/02/2025 Atlético de Madrid vs. Getafe 5-0 Copa del Rey 15/12/2024 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 03/08/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 1-3 Club Friendlies 15/05/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-3 Primera División 19/12/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 3-3 Primera División 04/02/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-1 Primera División

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Getafe suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Atlético de Madrid suma 28 puntos en el torneo.