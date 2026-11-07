Alineaciones de Valencia y Real Madrid para el duelo de la jornada 12 de la LaLiga

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Mestalla por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de ganarle 1-0 a Elche y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 3-0 a Racing de Santander y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Valencia y Real Madrid

Valencia (3-4-2-1): Stole Dimitrievski, César Tárrega, Pepelu, Justin De Haas, Luis Rioja, Pablo Maffeo, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, Arnaut Danjuma, José Gayà, Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.

Bajas y ausentes de Valencia y Real Madrid

Valencia:

José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)

Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

David Otorbi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)

Real Madrid:

Ferland Mendy (lesión)

Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)

Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Valencia y Real Madrid: todo lo que hay que saber

Día: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Mestalla

Estadio Mestalla Historial: 73 cruces — Valencia ganó 16, Real Madrid ganó 42 y empataron 16

73 cruces — Valencia ganó 16, Real Madrid ganó 42 y empataron 16 Último antecedente: 08/02/2026: Valencia 0-2 Real Madrid

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