Alineaciones de Sevilla y Alavés para el duelo de la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Sevilla viene de caer 1-3 ante Getafe y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de caer 1-6 ante Barcelona y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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