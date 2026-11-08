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Asistencia de Julián Álvarez y gol de Giuliano Simeone para el 1-0 de Atlético de Madrid a Barcelona

Se encontraron los argentinos y el Atlético de Madrid se impone 1-0 frente al Barcelona en un cruce clave por la fecha 12 de La Liga.

Giuliano Simeone la empuja para el 1-0 parcial del Atleti.
© Getty ImagesGiuliano Simeone la empuja para el 1-0 parcial del Atleti.

Casi desde el vestuario, el Atlético de Madrid se puso en ventaja contra el Barcelona gracias a una acción colectiva de Julián Álvarez y Giuliano Simeone. En un arranque frenético, Julián desperdició un mano a mano increíble, pero rápidamente se redimió con una asistencia para su compatriota. 1-0 parcial para el Colchonero en la fecha 12 de LaLiga.

En un partido clave por la cima de la tabla de posiciones de LaLiga 2026-27, el Atlético de Madrid no cuenta con Cristian Romero debido a una lesión muscular, pero el Colchonero sabe que siempre puede contar con sus otros argentinos.

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En menos de 10 minutos de juego, los dos delanteros albicelestes dijeron presente y marcaron el 1-0 para el conjunto local, que busca darle otro golpe al equipo de Hansi Flick.

Noticia en desarrollo…

Federico O'donnell
Federico O'donnell
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