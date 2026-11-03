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Champions League

Villarreal vs. PSG: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Champions League

Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. PSG, Champions League
Villarreal vs. PSG, Champions League

Villarreal recibe a PSG este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El PSG llega como una aplanadora y el Villarreal necesita un golpe de autoridad para no quedar afuera de la pelea en la fase de liga.

Son dos realidades opuestas en la tabla y el partido puede marcar un quiebre: para los franceses significa estirar la ventaja arriba de todos, para los españoles es casi una final anticipada.

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La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de perder 3-4 como visitante ante el Liverpool en un partido de ida y vuelta, aunque antes había mostrado una buena cara al ganarle 3-1 al Napoli en su cancha. La floja arrancada europea, con apenas 3 puntos en tres fechas, lo tiene 19° y obligado a sumar de local si quiere meterse entre los mejores del certamen.

El PSG, en cambio, no pierde el paso. Goleó 4-2 al Barcelona en su estadio y antes había hecho lo propio como visitante ante el Manchester City, también por 4-2. Con 9 puntos de 9 posibles, es único líder y llega a España con el envión de un equipo que no deja de meter goles.

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Villarreal suma 3 puntos en el torneo.
  • PSG suma 9 puntos tras vencer a Barcelona, Man City y Slovan Bratislava.
Redacción Bolavip
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