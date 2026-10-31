Barcelona vs. Alavés: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 11 de la LaLiga

Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El golpe del clásico todavía duele, y el Barcelona necesita una respuesta rápida antes de que la tabla empiece a apretarle los talones a la ventaja que supo construir.

El líder no se puede dar el lujo de otro tropiezo si quiere sostener la diferencia en la punta, y enfrente aparece un rival que viene golpeado y necesita puntos para no mezclarse con la mitad baja de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega dolido por la derrota ante Real Madrid en el clásico, un golpe que corta una racha positiva que incluía un contundente 5-2 afuera ante Betis y un triunfo cómodo frente a Getafe. Pese a ese tropiezo sigue arriba de todo con 27 puntos en diez fechas, y necesita reaccionar rápido para no darle oxígeno a sus perseguidores.

El Alavés no logra despegar: empató sin convencer ante Málaga, cayó en su visita a Celta y también perdió en casa frente al Atlético de Madrid. Con 12 unidades y en la séptima posición, el equipo necesita sumar como sea para no empezar a mirar para abajo en la tabla.

El historial entre Barcelona y Alavés

El historial es abrumadoramente favorable para el Barcelona: de 35 enfrentamientos ganó 26, el Alavés apenas 5 y hubo 4 empates, con una diferencia de goles que también lo dice todo, 86 contra 27. En los cruces más recientes hubo de todo, incluyendo una sorpresa del Alavés como local por 1-0 en mayo pasado, aunque en el balance general el equipo culé sigue siendo el que manda con comodidad.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2026 Alavés vs. Barcelona 1-0 Primera División 29/11/2025 Barcelona vs. Alavés 3-1 Primera División 02/02/2025 Barcelona vs. Alavés 1-0 Primera División 06/10/2024 Alavés vs. Barcelona 0-3 Primera División 03/02/2024 Alavés vs. Barcelona 1-3 Primera División 12/11/2023 Barcelona vs. Alavés 2-1 Primera División 23/01/2022 Alavés vs. Barcelona 0-1 Primera División 30/10/2021 Barcelona vs. Alavés 1-1 Primera División 13/02/2021 Barcelona vs. Alavés 5-1 Primera División 31/10/2020 Alavés vs. Barcelona 1-1 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs

Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis