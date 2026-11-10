De Jong repasó su experiencia con Messi en Barcelona: “Era el jefe indiscutible”

El mediocampista neerlandés habló sobre su etapa junto a Messi en el FC Barcelona y dejó una reflexión.

Aunque a Frenkie de Jong le costó adaptarse al Barcelona durante los primeros meses, con el tiempo fue encontrando su lugar dentro de un vestuario lleno de estrellas. De Jong llegó al Barcelona procedente del Ajax con 22 años y rápidamente aprendió lo que significaba convivir con Lionel Messi, tanto dentro como fuera del campo de juego.

El tiempo pasó y hace mucho que Messi dejó Cataluña para radicarse en Florida. Sin embargo, las lecciones que de Jong aprendió en aquel vestuario culé todavía lo acompañan. Mientras ve con buenos ojos la posibilidad de convertirse en el nuevo capitán de los Países Bajos, de Jong intenta aplicar mucho de lo que aprendió de Messi.

“Viví la experiencia de tener a Messi como capitán. Nunca levantaba la voz y era el jefe indiscutible“, de Jong afirmó en diálogo con ESPN sobre su recuerdo del astro argentino en el vestuario del Barcelona.

Tiempo de De Jong junto a Messi

De Jong arribó al equipo culé en julio de 2019, después de una temporada en la que el Ajax, liderado por él, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Hakim Ziyech y Nicolás Tagliafico, se convirtió en el equipo sensación de la Champions League.

Messi junto a de Jong en el Barcelona.

El conjunto neerlandés alcanzó las semifinales tras eliminar al Real Madrid y a la Juventus. De Jong compartió equipo con Messi durante dos temporadas (2019-20 y 2020-21), antes de que el argentino pasara al PSG.

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De Jong y la cinta de Países Bajos

En medio de la fecha FIFA de noviembre, el capitán neerlandés, Virgil van Dijk, fue baja en la convocatoria debido a una lesión. Además, el defensor central del Liverpool no atraviesa un gran momento futbolístico en la Premier League. De manera provisional, de Jong asumió la capitanía de la selección neerlandesa, pero podría pasar a ejercer ese rol de forma permanente.

La llegada de Xavi Hernández como DT de Países Bajos, quien conoce bien a De Jong tras su paso por el banco de suplentes culé, solo alimenta los rumores. Y cuando el río suena, agua trae. Al pensar en cómo llevaría la cinta de capitán, de Jong dejó en claro cuál será su norte.

“Depende del entrenador anunciarlo, pero sin duda es posible. No soy muy hablador. Siempre se oye a Virgil (Van Dijk) por encima de los demás, él es nuestro verdadero líder, también verbalmente. Cuando llevo el brazalete, puedo servir de ejemplo a los demás por mi comportamiento y profesionalidad. Digamos que, con el brazalete, me situaría en algún punto entre Messi y Van Dijk. Sería un gran honor”, de Jong admitió a la prensa neerlandesa.

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En síntesis