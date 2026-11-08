Celta vs. Levante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita cortar una mala racha que lo dejó estancado en la mitad de la tabla, y el Levante llega como uno de los equipos que menos puntos sumó hasta ahora. Hay urgencia de los dos lados, aunque por motivos distintos.
Ninguno de los dos está en zona de pelea por arriba, pero las diferencias de posición pesan: achicar distancia o alejarse del fondo es lo que está en juego acá.
La actualidad de ambos equipos
El Celta viene de caer feo de visitante ante Rayo Vallecano, un golpe que cortó la racha de resultados sin perder que traía desde el empate ante el Betis y el triunfo frente a Alavés. Con 12 puntos en 11 fechas, el equipo está en la mitad de la tabla y necesita volver a ganar en Balaídos para no seguir perdiendo terreno.
El Levante tampoco llega bien. Perdió los últimos dos partidos, incluido el más reciente como local ante Atlético de Madrid, y acumula apenas 10 puntos que lo tienen 18° en la tabla. Antes de esa mala racha había mostrado algo de reacción con un triunfo claro sobre Athletic Bilbao, pero necesita sumar de visitante para no quedar más complicado.
El historial entre Celta y Levante
El historial entre ambos tiene claro favorito: de 26 enfrentamientos, el Celta ganó 13 contra 7 del Levante, con 6 empates. En goles también manda el Celta, 42 contra 33.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Celta vs. Levante
|2-3
|Primera División
|02/11/2025
|Levante vs. Celta
|1-2
|Primera División
|21/02/2022
|Celta vs. Levante
|1-1
|Primera División
|21/09/2021
|Levante vs. Celta
|0-2
|Primera División
|30/04/2021
|Celta vs. Levante
|2-0
|Primera División
|26/10/2020
|Levante vs. Celta
|1-1
|Primera División
|16/07/2020
|Celta vs. Levante
|2-3
|Primera División
|22/12/2019
|Levante vs. Celta
|3-1
|Primera División
|16/02/2019
|Celta vs. Levante
|1-4
|Primera División
|27/08/2018
|Levante vs. Celta
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Celta suma 12 puntos en el torneo.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.