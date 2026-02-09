El técnico menos pensado se candidateó para reemplazar a Arbeloa y dirigir a Real Madrid

Tras la importante apuesta por Xabi Alonso, Real Madrid se encuentra en un incómodo presente. El exentrenador de Bayer Leverkusen llegó a la capital española con un proyecto firme para liderar al equipo luego de la salida de Carlo Ancelotti.

Sin embargo, su ciclo al frente del Merengue no duró ni 8 meses a raíz de los flojos resultados cosechados en poco más de media temporada. Por eso, Álvaro Arbeloa se desempeña hoy como técnico interino, aunque la dirigencia ya trabaja en alternativas.

Mientras Florentino Pérez piensa en quién puede hacerse cargo de los blancos desde la temporada 2026-27, un inesperado entrenador puso su nombre entre las opciones para ocupar este rol.

“Quiero ser el primer entrenador africano del Real Madrid”, declaró en las últimas horas Éric Chelle en entrevista con RMC Sport. El actual director técnico de la Selección de Nigeria tiene muy en claro cuál es su máximo anhelo en esta etapa de su carrera en el fútbol.

Éric Chelle, entrenador de Nigeria. (Foto: Getty)

Pero hay un tecnicismo que complica sus planes. Es que Carlos Queiroz, entre 2003 y 2004 ya fue entrenador de Real Madrid. El portugués tuvo un breve paso por el Merengue y nacio en el actual territorio de Mozambique, cuando el país africano estaba bajo el control del ibérico.

Publicidad

Publicidad

La experiencia de Éric Chelle, aspirante a DT de Real Madrid

Nacido en Costa de Marfil, pero nacionalizado maliente, desarrolló toda su etapa como futbolista profesional en Francia, vistiendo camisetas como las de Valenciennes y Lens, entre otras. Como DT pasó por Consolat, Boulogne y Martigues antes de dar el salto al fútbol internacional.

ver también Las otras grandes obras que diseñó el estudio de arquitectura que proyectó el nuevo Estadio Monumental de River

Antes de tomar el desafío en la Selección de Nigeria, pasó por el combinado internacional de Mali. En el medio, tuvo un breve ciclo por el MC Oran de Argelia. Ganó la Ligue 2 en dos oportunidades, ambas como jugador.

Datos clave

Álvaro Arbeloa ejerce como técnico interino del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso.

ejerce como técnico interino del tras la destitución de Xabi Alonso. El entrenador de Nigeria, Éric Chelle , se postuló públicamente para dirigir al equipo madrileño.

, se postuló públicamente para dirigir al equipo madrileño. Carlos Queiroz dirigió al club en 2003, habiendo nacido en el actual territorio de Mozambique.

Publicidad