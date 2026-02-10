Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

Tras la dura goleada recibida ante Tigre en el Más Monumental, River busca dar vuelta la página en el Torneo Apertura y se prepara para visitar a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Grupo B, con el objetivo de lograr una nueva victoria en el certamen.

Para este encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo deberá hacer por lo menos un cambio, ya que no podrá contar con Fausto Vera, quien fue expulsado ante Tigre y deberá cumplir con por lo menos una fecha de suspensión tras recibir una roja directa. Además, Marcos Acuña podría meterse en lugar de Matías Viña.

Por otro lado, si bien se pensaba que Franco Armani podía volver a la titularidad debido a que desde la semana pasada comenzó a entrenar a la par del grupo con normalidad, el arquero no estaría en la convocatoria para visitar al Bicho en el Estadio Diego Armando Maradona.

El motivo de esto es que el arquero aún no recibió el alta médica, por lo que atrasaría su vuelta a las canchas y se mantendría Santiago Beltrán como titular, tal como ocurrió a lo largo del Torneo Apertura, mientras que en el banco de suplentes estaría Ezequiel Centurión.

Santiago Beltrán sería titular ante Argentinos Juniors.

De esta manera, todo indica que el regreso de Armani al arco del Millonario será ante el Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el encuentro que se disputará el próximo martes 17 de febrero en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes de San Luis.

Así las cosas, todo indica que Gallardo meterá mano y realizará dos cambios para enfrentar a Argentinos Juniors con los ingresos de Acuña y Galoppo en lugar de Viña y el expulsado Fausto Vera. Además, está la posibilidad de una variante en la ofensiva por el bajo rendimiento de Salas y Colidio.

La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

