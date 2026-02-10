La denuncia de Raphinha por no ganar el Balón de Oro y The Best: “Hay que ser amigo de la gente que vota”

En el fútbol moderno, los goles y las estadísticas están cobrando un valor cada vez más preponderante. Aunque, a veces parecen no ser suficientes para alcanzar la gloria individual. Al menos eso cree Raphinha. Y es que meses después de las últimos premios globales (Balón de Oro y The Best), el delantero del Barcelona no ocultó su fastidio por el desenlace de las galas, donde estuvo lejos de ganar pese a haber firmado la mejor temporada de su carrera.

Durante una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena SER, tras recibir el Premio Toresky al mejor deportista del año en Cataluña, el brasileño aprovechó para lanzar una sutil pero contundente indirecta a organismos como la FIFA y la organización del Balón de Oro. “Parece que alguien sí ha visto los partidos“, ironizó entre risas sobre sus 34 goles y 24 asistencias del año pasado, para luego apuntar de lleno al sistema de votación.

Raphinha, sin filtro

El crack brasileño terminó quinto en la carrera por el Balón de Oro 2025 (ganado por Ousmane Dembélé) y tampoco logró escalar al podio en el premio The Best, al punto de quedar fuera del once ideal de la FIFA. No obstante, LaLiga lo nombró como el mejor jugador de la pasada temporada. Paradoja pura.

Raphinha fue premiado como el deportista del año en Cataluña (@FRBarca_).

Consultado al respecto, lejos de utilizar un discurso políticamente correcto, se quitó el casete y fue tajante. “No le debo nada a nadie. Sé la temporada que hice y sé que fue muy injusto. Al final, hay que ser amigos de la gente que vota. Soy una persona que da respuestas en el campo“, disparó.

Con estas palabras, el brasileño sugirió que ciertos factores extradeportivos e influencias pesarían más que el rendimiento sobre el césped. Sin embargo, aseguró sentirse “satisfecho” con su nivel pese a la desilusión sufrida meses atrás, y subrayó que su prioridad sigue siendo el éxito colectivo del Barcelona, que actualmente lidera La Liga y sigue con vida en la Champions League.

El respaldo a Lamine Yamal para evitar malentendidos

En medio de su reclamo, Raphinha también tuvo palabras para su compañero Lamine Yamal, quien terminó por delante de él en algunas votaciones. Lejos de mostrar celos, el brasileño lo defendió: “Es merecedor de los premios que ganó, y de los que no, también, porque creo que fueron muy injustos con él“.

En el plano deportivo, el brasileño trabaja contrarreloj para recuperarse de una molestia física y estar presente en el cruce de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid (jueves a las 17).

