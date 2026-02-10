En sus redes sociales la cuenta oficial de Boca presentó su nueva tercera camiseta, que será utilizada para distintos partidos. En la misma predomina el color blanco, con vivos azules y amarillos, los colores tradicionales de la primera equipación de club.

Inspirada en los murales del barrio de la Boca, la nueva camiseta del elenco de la Ribera es blanca y tiene franjas con distintos degradados en los que cambian de lugar los colores azules y amarillos, mientras que las mangas son blancas con vivos azules.

En el video institucional con el que el Xeneize presentó la camiseta se ven distintos murales que hay en el barrio del club, sumado a un cartel que dice “Dale Boca, dale”, ya que es el slogan que tiene la nueva indumentaria de la institución.

Además en la presentación oficial aparecen cinco futbolistas del plantel profesional, tales como son Edinson Cavani, Ander Herrera y Leandro Paredes, más dos juveniles como lo son Exequiel Zeballos y Milton Delgado. También se sumaron jugadoras del femenino.

La nueva camiseta de Boca.

Por el momento se desconoce cuándo podría ser estrenada esta camiseta. Este debut podría ser contra Platense en La Bombonera, sino en los siguientes compromisos, que serán ante Racing por el Apertura y Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

El precio de la nueva camiseta de Boca

La nueva camiseta de Boca en su versión hincha (Aeroready) cuesta $149.999, mientras que la versión jugador (HEAT.RDY) tiene un valor de $219.999 ($249.999 la manga larga). La edición femenina sale $139.999 y la de niños $109.999. Por su parte, el precio del short es de $109.999 y el de las medias $21.999.

En síntesis

Boca Juniors presentó su nueva camiseta alternativa blanca inspirada en los murales del barrio.

presentó su nueva camiseta alternativa blanca inspirada en los murales del barrio. Los futbolistas Edinson Cavani , Ander Herrera y Leandro Paredes protagonizaron el video del lanzamiento oficial.

, y protagonizaron el video del lanzamiento oficial. El estreno podría ocurrir frente a Platense, Racing o Gimnasia de Chivilcoy próximamente.

