Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca presentó su nueva tercera camiseta

En sus redes sociales, el Xeneize presentó su tercera equipación para la temporada.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Boca presentó su nueva camiseta.
© Prensa BocaBoca presentó su nueva camiseta.

En sus redes sociales la cuenta oficial de Boca presentó su nueva tercera camiseta, que será utilizada para distintos partidos. En la misma predomina el color blanco, con vivos azules y amarillos, los colores tradicionales de la primera equipación de club.

Inspirada en los murales del barrio de la Boca, la nueva camiseta del elenco de la Ribera es blanca y tiene franjas con distintos degradados en los que cambian de lugar los colores azules y amarillos, mientras que las mangas son blancas con vivos azules.

En el video institucional con el que el Xeneize presentó la camiseta se ven distintos murales que hay en el barrio del club, sumado a un cartel que dice “Dale Boca, dale”, ya que es el slogan que tiene la nueva indumentaria de la institución.

Tweet placeholder

Además en la presentación oficial aparecen cinco futbolistas del plantel profesional, tales como son Edinson Cavani, Ander Herrera y Leandro Paredes, más dos juveniles como lo son Exequiel Zeballos y Milton Delgado. También se sumaron jugadoras del femenino.

Imagen
La nueva camiseta de Boca.
Publicidad

Por el momento se desconoce cuándo podría ser estrenada esta camiseta. Este debut podría ser contra Platense en La Bombonera, sino en los siguientes compromisos, que serán ante Racing por el Apertura y Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Los 3 jugadores que recupera Boca para recibir a Platense por el Torneo Apertura 2026

ver también

Los 3 jugadores que recupera Boca para recibir a Platense por el Torneo Apertura 2026

El precio de la nueva camiseta de Boca

La nueva camiseta de Boca en su versión hincha (Aeroready) cuesta $149.999, mientras que la versión jugador (HEAT.RDY) tiene un valor de $219.999 ($249.999 la manga larga). La edición femenina sale $139.999 y la de niños $109.999. Por su parte, el precio del short es de $109.999 y el de las medias $21.999.

En síntesis

  • Boca Juniors presentó su nueva camiseta alternativa blanca inspirada en los murales del barrio.
  • Los futbolistas Edinson Cavani, Ander Herrera y Leandro Paredes protagonizaron el video del lanzamiento oficial.
  • El estreno podría ocurrir frente a Platense, Racing o Gimnasia de Chivilcoy próximamente.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    El festejo del Pity Martínez en el vestuario de Tigre fue una falta de respeto a los hinchas de River

    ggrova
    german garcía grova

    Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

    Lee también
    La nueva camiseta violeta de River
    River Plate

    La nueva camiseta violeta de River

    Richarlison ya decidió si volverá para jugar la Copa Libertadores 2026 con Flamengo
    Copa Libertadores

    Richarlison ya decidió si volverá para jugar la Copa Libertadores 2026 con Flamengo

    Franco Colapinto, uno de los siete pilotos que se juegan su futuro en la F1 en 2026
    FÓRMULA 1

    Franco Colapinto, uno de los siete pilotos que se juegan su futuro en la F1 en 2026

    Sosa se refirió a la inminente llegada de Cetré a Boca y lo comparó con Ascacibar
    Fútbol Argentino

    Sosa se refirió a la inminente llegada de Cetré a Boca y lo comparó con Ascacibar

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo