La insólita razón que haría que Atlético de Madrid juegue de visitante en su propio estadio

El fútbol español vive horas de incertidumbre y situaciones atípicas. De cara a la fecha 24 de LaLiga, el duelo entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, pautado para este domingo, podría sufrir un cambio de escenario inédito. Y es que el conjunto de Diego Simeone podría jugar en condición de visitante en su propio estadio. Sí, increíble, pero real.

El panorama impensado nace a partir de la crisis de infraestructura que atraviesa el club de Vallecas, sumado a un temporal de lluvias que azota la capital española, el cual dejó el césped del Estadio de Vallecas (estadio de Rayo Vallecano) en malas condiciones. ¿Cuál es la opción que se baraja? Una solución sería jugar el partido en el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atleti, aunque también se analizan opciones como los estadios de Getafe y Leganés.

La problemática no es nueva. El Rayo viene de suspender su compromiso ante el Real Oviedo por la imposibilidad de utilizar su cancha, donde el césped recién plantado no logró asentarse debido a la falta de sol y el exceso de agua. Según informan desde Cadena SER, los informes alertan sobre un “riesgo grave de lesiones” para los futbolistas si se intenta jugar en Vallecas.

El Estadio de Vallecas no se encuentra en buenas condiciones (Getty Images).

Un guiño del destino para el Atlético y Julián Álvarez

Para el conjunto de Diego Simeone, esta mudanza podría significar un alivio. Es que el Colchonero transita un momento de irregularidad futbolística y jugar en su estadio, pese a hacerlo administrativamente de visitante, podría ser el entorno ideal para que finalmente Julián Álvarez se reencuentre con el gol.

El delantero argentino, que atraviesa una sequía goleadora de 12 partidos (820 minutos) y despertó las críticas de los propios hinchas, posiblemente se sienta más cómodo en el Metropolitano que en Vallecas.

El Atlético de Madrid podría hacer de visitante en su propio estadio contra Rayo Vallecano (Getty Images).

Crónica de un desastre anunciado para el Rayo

La situación del Rayo Vallecano es crítica. Tal como adelantaron días atrás los propios jugadores en un duro comunicado difundido por el arquero argentino Augusto Batalla, el plantel profesional viene denunciando condiciones laborales precarias: desde falta de agua caliente en las duchas hasta la imposibilidad de entrenar en su Ciudad Deportiva hace tres meses.

Lo cierto es que la decisión final sobre el lugar que acogerá el duelo ante Atlético de Madrid se tomará entre jueves y viernes, tras una reunión entre dirigentes de LaLiga y ambos clubes.

