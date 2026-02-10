Boca hoy: nueva camiseta, habló Martín Palermo, Barinaga en la cuerda floja y más

Boca intenta dar vuelta la página luego de la derrota ante Vélez en un martes 10 de febrero con muchas novedades. La nueva camiseta, la palabra de Palermo, los jugadores en la cuerda floja y el sondeo por Rollheiser son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera.

Boca presentó su nueva tercera camiseta

En sus redes sociales la cuenta oficial de Boca presentó su nueva tercera camiseta, que será utilizada para distintos partidos. En la misma predomina el color blanco, con vivos azules y amarillos, los colores tradicionales de la primera equipación de club.

Inspirada en los murales del barrio de la Boca, la nueva camiseta del elenco de la Ribera es blanca y tiene franjas con distintos degradados en los que cambian de lugar los colores azules y amarillos, mientras que las mangas son blancas con vivos azules.

Palermo habló de Riquelme

A lo largo de la historia de Boca Juniors, un puñado de jugadores supieron posicionarse como ídolos de la institución. Para la gran mayoría de los hinchas, Martín Palermo y Juan Román Riquelme están en lo más alto y, aunque en cancha fueron complementarios, fuera del rectángulo las cosas eran diferentes.

En entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!, fue Palermo quien repasó su carrera y su actualidad, sin poder evitar hablar de la relación con Riquelme. El Titán reconoció que supieron llevar un buen vínculo, pero que tuvo un quiebre tras la conquista de la Libertadores 2007.

El cupo extra para fichar que quiere ganar Riquelme si llega Cetré a Boca: cesión al DIM y puesto a reforzar

Publicidad

Publicidad

Boca tiene muy avanzadas las negociaciones para concretar la llegada de Edwuin Cetré como refuerzo. Estudiantes de La Plata aceptó la oferta de 4 millones de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha que le pertenece y el jugador dio el visto bueno para seguir los pasos de Santiago Ascacíbar, luego de su frustrado pase a Athletico Paranaense.

Pero el Xeneize todavía tiene que resolver detalles con Deportivo Independiente de Medellín, club que es dueño de la otra mitad del pase del extremo colombiano. Y aunque se estima que también se llegará a buen puerto en este caso, hay algunas variables del acuerdo que todavía se están discutiendo.

Boca sondeó a un ex River y recibió una tajante respuesta

Sobre el final del mercado de pases, Boca se movió fuerte y contrató a Ángel Romero, Santiago Ascacibar y a Edwuin Cetré. Pese a que el libro de pases ya esté cerrado en Argentina, si un club vende o presta al extranjero, se abrirá un cupo extra para contratar hasta el 10 de marzo. Juan Román Riquelme pretende realizar al menos una o dos incorporaciones más y va por un volante creativo y un delantero de área.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas se dio a conocer que Boca inició conversaciones por Benjamín Rollheiser, el futbolista ofensivo que se fue mal de River y actualmente se desempeña en Santos de Brasil. No es la primera vez que el Xeneize fue a la carga por él y la respuesta siempre fue la misma.

Los 3 jugadores de Boca que quedaron en la cuerda floja

La noche del domingo fue contundente: Vélez venció 2-1 a Boca y agravó su crisis futbolística. En otro pésimo partido a nivel colectivo y de nuevo de visitante, el Xeneize no tuvo respuestas ante un Fortín con pocas luces pero que le alcanzó para superarlo. En una ráfaga, Matías Pellegrini marcó dos goles y sobre el final un golazo de Iker Zufiaurre maquilló el marcador. Pero hubo consecuencias…

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Milton Delgado, Kevin Zenón y Juan Barinaga podrían salir del equipo por sus flojos rendimientos. Estas contundentes decisiones de parte del cuerpo técnico están totalmente ligadas al nivel que demostraron durante el compromiso contra Vélez, donde fueron los puntos más bajos del conjunto de la ribera, que volvió a quedar en deuda.

Publicidad