Cimbronazo en Boca: se complicó el pase de Edwuin Cetré

En los últimos días, Boca Juniors trabajó fuerte por la incorporación de Edwuin Cetré. El extremo de Estudiantes de La Plata llegó a un acuerdo con el Xeneize y los dueños de su pase también alcanzaron buenos términos con el club de la Ribera, pero todo se complicó a último momento.

Si bien el futbolista no formó parte del último duelo del Pincha por su inminente traspaso al club de la Ribera, estudios complementarios privados del departamento médico de Boca alejaron la posibilidad de que el cafetero se ponga la azul y oro.

Según pudo saber BOLAVIP, en Boca están esperando los resultados de estos primeros estudios, que no habrían convencido al cuerpo médico, para ver en el detalle si se da por finalizada la operación o puede reflotarse.

Todo indicaba que este martes iban a cruzarse los documentos para que el miércoles se llevara a cabo la revisión médica formal y en profundidad, la habitual para la confirmación de los refuerzos. Sin embargo, ahora hay gran incertidumbre.

Hace algunas semanas, Cetré vivió una situación similar cuando estuvo a punto de pasarse a Athletico Paranaense. El club brasileño desistió de la operación por el mismo motivo, aunque Estudiantes compartió otro motivo como el oficial.

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

