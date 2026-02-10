River hoy: el XI vs. Argentinos, la nueva camiseta y los dos que podrían irse

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 10 de febrero, a días de visitar a Argentinos Juniors en La Paternal. La formación que planea poner Marcelo Gallardo desde el arranque, la nueva camiseta que se presentó, los dos jugadores que podrían irse para permitirle al Millonario seguir en el mercado y el posteo de Teo Gutiérrez.

La probable formación de River para visitar a Argentinos Juniors

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, River saldría a jugar al Diego Armando Maradona contra Argentinos el próximo jueves desde las 21 horas con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

River presentó su tercera camiseta

River lanzó su nueva camiseta, la tercera de esta temporada. De la mano de Adidas, el Millonario presentó una equipación en color violeta, que se suma a la titular blanca y la alternativa negra y roja.

El diseño es muy similar al de la camiseta titular, pero con el retorno del violeta como color principal reemplazando al blanco. Además, en la parte posterior del cuello se ubica la inscripción “Grandeza“, el lema de la institución.

Por otra parte, el kit completo incluye un short del mismo color que la casaca y otra alternativa en color blanco. Las medias, en tanto, también son violetas en incluyen la banda roja en diagonal.

“Un legado que se renueva“, señala la marca con el lanzamiento de la nueva indumentaria, haciendo referencia a que el color ya fue utilizado en otras oportunidades como 2008 y 2018

Así es la nueva camiseta de River. (Foto: Adidas).

Los dos jugadores que podrían permitirle a River seguir en el mercado

Si River pretende seguir en el mercado de pases necesitará vender o prestar al extranjero y en este sentido, tras la salida de Lisandro Bajú solamente hay dos jugadores que pueden liberar un cupo para que la dirigencia salga al mercado por un nuevo futbolista. El primero de ellos es Agustín De La Cuesta, habitual titular en la Reserva y que debutó en el primer equipo.

Tras no haber realizado la pretemporada con el plantel profesional, De La Cuesta afirmó que piensa en un cambio de aires para poder seguir sumando minutos en Primera. Para que libere un cupo, deberá ser cedido a préstamo o transferido a un equipo del exterior.

Agustín De La Cuesta podría irse de River. (Foto: Getty).

Por otro lado, el segundo nombre, aunque menos posible, es el de Juan Cruz Meza. El volante ofensivo de 17 años que debutó en Primera División el año pasado no entra en los planes de Gallardo y es por eso que tampoco realizó la pretemporada con el plantel profesional.

El posteo de Teo Gutiérrez

El experimentado de 40 años que en la actualidad defiende la camiseta de Junior de Barranquilla dejó una huella imborrable en el Millonario, que hasta estos días se mantiene en la retina de los hinchas. Además, en este contexto adverso del equipo y principalmente de los delanteros del plantel, su irrupción mediante las redes sociales generó aún más controversia en el conjunto de Núñez.

Lo cierto es que, horas después de la dura derrota ante Tigre, Gutiérrez publicó una historia en su cuenta personal de Instagram. La imagen de él con la camiseta de River y una frase que habla por sí sola. “Parece fácil“, escribió el colombiano junto a la foto en la que se toca la oreja mientras suena de fondo la reconocida canción “No me arrepiento de este amor” que marcó una época en la región.

