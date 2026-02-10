Es tendencia:
River Plate

River presentó su nueva camiseta violeta: precio, dónde comprarla y cuándo se estrenará

El uniforme lanzado por Adidas reemplaza el blanco por el violeta, pero mantiene la banda roja. Detalles.

Por Joaquín Alis

La nueva camiseta violeta de River
© AdidasLa nueva camiseta violeta de River

River lanzó su nueva camiseta, la tercera de esta temporada. De la mano de Adidas, el Millonario presentó una equipación en color violeta, que se suma a la titular blanca y la alternativa negra y roja.

El diseño es muy similar al de la camiseta titular, pero con el retorno del violeta como color principal reemplazando al blanco. Además, en la parte posterior del cuello se ubica la inscripción “Grandeza“, el lema de la institución.

Por otra parte, el kit completo incluye un short del mismo color que la casaca y otra alternativa en color blanco. Las medias, en tanto, también son violetas en incluyen la banda roja en diagonal.

Un legado que se renueva“, señala la marca con el lanzamiento de la nueva indumentaria, haciendo referencia a que el color ya fue utilizado en otras oportunidades como 2008 y 2018

Las fotos de la nueva tercera camiseta de River

Imagen
Imagen
¿Cuándo se estrenará la tercera camiseta de River?

La tercera camiseta de River, todo indica que será dentro de los próximos tres partidos. En caso de utilizarla el jueves, obligaría a Argentinos a cambiar de indumentaria. Más adelante, podría ser ante Ciudad de Bolívar (Copa Argentina) o Vélez.

Cuánto sale la nueva camiseta de River

La nueva camiseta del Millonario, en su versión hincha (Aeroready) cuesta $149.999, mientras que la versión jugador (HEAT.RDY) tiene un valor de $219.999 ($249.999 la manga larga). La edición femenina sale $139.999 y la de niños $109.999. Por su parte, el precio del short es de $109.999 y el de las medias $21.999.

