Fue campeón de la Champions con el Real Madrid y reveló el calvario que vivió: “Miedo de salir a la calle”

Fernando Sanz se formó en Real Madrid y allí hizo gran parte de su carrera. Fue campeón de liga en 1996/96 y también de la Champions League 1997/98 y de la Copa Intercontinental de 1998. El tramo final de su carrera fue en el Málaga, donde luego fue presidente, pero su nombre siempre quedó vinculado al Merengue.

En diálogo con Rodrigo Rea, Sanz contó lo duro que fue ser jugador de Real Madrid en la segunda mitad de la década del 90: “El desgaste psicológico que tenía era tremendo. En los entrenamientos venían 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 personas a hacer exactamente lo mismo: insultarnos y pitarnos. En esa época el público era soberano y no se podía hacer nada. Imagínate lo que era aguantar eso todos los días”.

Miedo de salir a la calle

“Llegué a coger miedo de salir a la calle, muchas veces me quería quedar en mi casa. Decía ‘yo no salgo, me quedo aquí’, porque a ver si te encuentras por ahí con alguien y te va a decir algo. En esa época no existían los psicólogos deportivos como ahora; si ibas a uno, parecía que estabas enfermo o que eras un blando”, agregó Sanz.

Además, agregó: “Jugabas de titular en el Bernabéu y, sin haber pasado absolutamente nada, cada balón que empezabas a tocar eran pitos e insultos. Había periodistas que estaban todo el día condicionando con artículos lamentables y súper desagradables continuamente. Mi padre como presidente tenía que lidiar con eso y los medios usaban esto para presionarnos”.

Sanz con la Champions 1998. (Foto: Imago).

Su salida del Madrid

“A pesar de haberlo ganado todo —la Champions, la Liga, la Intercontinental— llegó un punto en 1999 que no aguanté más. Tenía cuatro años más de contrato, era de largo el que menos cobraba y dije: ‘Me piro’. Me marché con contrato en vigor porque era insoportable, pero con la cabeza alta de haberme impuesto y haberme ido yo”, agregó Sanz.

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Sanz marca a Ronaldo. (Foto: Imago).

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