Mbappé de Oro: Real Madrid venció 2-1 a Barcelona en el Clásico por LaLiga

A horas de la entrega del Balón de Oro, el delantero francés anotó dos goles y le ganó el duelo directo a Lamine Yamal.

Este domingo, Real Madrid venció 2-1 a Barcelona por la décima fecha de LaLiga y le cortó el puntaje ideal en una nueva edición del Clásico del fútbol español. Con dos goles de Kylian Mbappé -pese al empate parcial de Raphinha-, el conjunto merengue consiguió una victoria fundamental para achicar la distancia contra el puntero del campeonato.

¡GOOOL DE GOLEADOR! ¡GOL DE REAL MADRID!



Mbappé, EN EL MOMENTO JUSTO Y EN EL LUGAR INDICADO, puso el 1-0 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/ifaepVHCq5 — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

El primer tiempo arrancó adverso para el conjunto catalán ya que se lesionó Xavi Espart, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego y ser reemplazado por Alejandro Balde. Luego, de pura casualidad, Mbappé marcó el 1-0 sin querer. Lejos de ser su típico gol, le rebotó un rechazo de Gerard Martín y la pelota ingresó al arco a los 41 minutos.

¡GOOOL DE BARCELONA!



Raphinha aprovechó la distracción en la marca y puso el 1-1 contra Real Madrid en el Camp Nou. pic.twitter.com/jsm8gBt8D5 — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

Ya en el complemento, Raphinha lo empató a los 61‘, luego de recibir un gran pase de Pedri dentro del área y sacar un violento remate cruzado y por lo bajo. Cuando todo parecía que terminaba en empate, Camavinga hizo una gran jugada individual y dio el pase al medio para que Mbappé anote el 2-1 definitivo que sentenció el partido en el Camp Nou.

¡GOOOOL DE REAL MADRID SOBRE EL FINAL!



Kylian Mbappé, tras un JUGADÓN de Camavinga, marcó el 2-1 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/DPb8lEHPho — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

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Lo cierto es que Real Madrid se quedó con el triunfo en el Clásico frente a Barcelona, en un partido híper caliente y en el que pasó de todo. Así las cosas, quedó tercero y a cuatro puntos de diferencia del elenco de Cataluña que había llegado con puntaje ideal después de 9 jornadas. En el medio de ellos, se encuentra muy firme Atlético de Madrid.

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