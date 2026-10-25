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Mbappé de Oro: Real Madrid venció 2-1 a Barcelona en el Clásico por LaLiga

A horas de la entrega del Balón de Oro, el delantero francés anotó dos goles y le ganó el duelo directo a Lamine Yamal.

Yan Diomande y Kylian Mbappé, futbolistas de Real Madrid tras vencer a Barcelona.
© GettyYan Diomande y Kylian Mbappé, futbolistas de Real Madrid tras vencer a Barcelona.

Este domingo, Real Madrid venció 2-1 a Barcelona por la décima fecha de LaLiga y le cortó el puntaje ideal en una nueva edición del Clásico del fútbol español. Con dos goles de Kylian Mbappé -pese al empate parcial de Raphinha-, el conjunto merengue consiguió una victoria fundamental para achicar la distancia contra el puntero del campeonato.

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El primer tiempo arrancó adverso para el conjunto catalán ya que se lesionó Xavi Espart, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego y ser reemplazado por Alejandro Balde. Luego, de pura casualidad, Mbappé marcó el 1-0 sin querer. Lejos de ser su típico gol, le rebotó un rechazo de Gerard Martín y la pelota ingresó al arco a los 41 minutos.

Ya en el complemento, Raphinha lo empató a los 61‘, luego de recibir un gran pase de Pedri dentro del área y sacar un violento remate cruzado y por lo bajo. Cuando todo parecía que terminaba en empate, Camavinga hizo una gran jugada individual y dio el pase al medio para que Mbappé anote el 2-1 definitivo que sentenció el partido en el Camp Nou.

Lo cierto es que Real Madrid se quedó con el triunfo en el Clásico frente a Barcelona, en un partido híper caliente y en el que pasó de todo. Así las cosas, quedó tercero y a cuatro puntos de diferencia del elenco de Cataluña que había llegado con puntaje ideal después de 9 jornadas. En el medio de ellos, se encuentra muy firme Atlético de Madrid.

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Nahuel de Hoz
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