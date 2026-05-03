Insólito momento de Martín Demichelis en Mallorca: ”Me pidió el cambio porque necesitaba ir al baño”

El Mallorca jugó como visitante en el Estadio Municipal de Montilivi contra el Girona por la fecha 34 de LaLiga, un encuentro crucial porque se pusieron en disputa 3 puntos que para los dos eran vitales en la pelea por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Pero el equipo de Míchel no era el único obstáculo que los de Martín Demichelis debían sortear para lograr la victoria, dado que, en los días previos al duelo que se desarrolló en Cataluña, un virus atacó a los futbolistas, razón por la que varios de ellos padecieron gastroenteritis y no pudieron entrenarse con normalidad.

Así lo contó el propio entrenador del equipo bermellón, luego de lo que finalmente fue triunfo 1 a 0 gracias al tanto de Samú Costa a los 43 minutos del primer tiempo: ”No lo dijimos antes porque era dar ventajas, pero tuvimos jugadores con gastroenteritis y se iban perdiendo entrenamientos”.

Además, se refirió al caso particular de Jan Virgil, quien ingresó en el complemento y solo pudo participar 25 minutos porque le pidió que lo reemplazara: ”Ayer estuvo solo en el campo de juego sin entrenar y hoy no podía arrancar porque no nos sirve un jugador al 50 por ciento en lo físico. Entró y él mismo me pidió el cambio porque necesitaba ir al baño. Así tiene que ser, el que tiene que abandonar el campo es porque no puede más desde la salud o por el objetivo de gastarse todas sus energías dentro del campo de juego”.

En ese mismo sentido, Martín Demichelis resaltó la estirpe del Mallorca para eludir las adversidades que se le están presentando sobre el cierre de la temporada: ”El equipo mismo se pudo ir superponiendo sobre todas esas cosas. Demostramos carácter. Nos vamos a meter en una semana importante”.

La pelea por la permanencia en LaLiga

Con el 1 a 0 en Montilivi, el Mallorca se ubica decimoquinto con 38 unidades, mientras que el Girona se coloca un escalón por debajo con la misma cantidad. Más atrás asoman Deportivo Alavés con 36 y ya en la zona de descenso: Sevilla con 34, Levante con 33 y Real Oviedo (que está prácticamente sentenciado) con 28.

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En síntesis