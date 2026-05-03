El Mallorca de Martín Demichelis se está jugando la permanencia en LaLiga. Prácticamente viene de una final tras otra. En las últimas dos semanas enfrentó a tres equipos directos en lo que viene siendo su pelea por no perder la categoría y sacó todos los resultados posibles: empató con el Valencia 1 a 1, perdió 2 a 1 con el Deportivo Alavés y le ganó 1 a 0 al Girona.

El exestratega de River y de los Rayados de Monterrey acumula 8 encuentros al mando del conjunto bermellón, con los que logró sacar el 58 por ciento de los puntos. Ganó 4, empató 2 y perdió 2, ecuación que por ahora le está dando un balance positivo, dado que se encuentra fuera de la zona para bajar a LaLiga 2, aunque no se puede relajar porque está a tan solo 4 puntos y aún le restan 4 fechas.

Y para lograr definitivamente el objetivo, Martín Demichelis ya bajó el mensaje de lo que quiere de sus futbolistas. Lo hizo internamente y también lo aclaró en la conferencia de prensa tras perder con el Deportivo Alavés el pasado 25 de abril: palabras más, palabras menos, quiere un equipo malo y con agresividad.

”Había que ser malos. Me alegró la quinta amarilla de Maffeo, no estamos para ganar el fair play”, dijo Micho, que utilizó al futbolista que alguna vez fue convocado por Lionel Scaloni (y que llegó a ser muy criticado en España por su actitud dentro del campo de juego) para marcar que le gustó el cambio de actitud de los jugadores del Mallorca.

Asimismo, aclaró que le tuvo que hacer un llamado de atención a Sergi Darder: ”Al capitán le dije que no quería verlo sonreír durante el partido”. Y remarcó una vez más: ”Hay que saber sufrir, hay que saber defender, hay que ser valientes, hay que ser agresivos”.

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Los partidos que le quedan al Mallorca para salvarse

Al Mallorca de Martín Demichelis le quedan cuatro partidos que serán claves para su objetivo de la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. En orden, todavía le queda medirse a: Villarreal (10/5), Getafe (13/5), Levante (17/5) y Real Oviedo (24/5). Vale mencionar que se ubica en la decimoquinta ubicación con 38 unidades.

En síntesis