Por qué ya es imposible que haya River vs. Boca en el Monumental en los playoffs del Apertura 2026

En plena definición de los cruces de playoffs del Torneo Apertura 2026, ya se puede confirmar que River y Boca no volverán a verse las caras en el Monumental. La reciente victoria del Xeneize imposibilita que haya una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en la casa del Millonario.

El triunfo en Santiago del Estero le permitió a los de Claudio Ubeda saltar provisoriamente al primer lugar de la Zona A y, como máximo, será escolta de Estudiantes. Con este panorama, no hay combinación de resultados posibles para que tenga que volver a Núñez.

Por qué no puede haber Superclásico en el Monumental

Teniendo en cuenta que la localía se establece de acuerdo a la posición final de cada equipo en su zona y no con la tabla anual, ya no hay chances de River – Boca en el Monumental. ¿Por qué? River ya no puede ser líder (arrancó la fecha a 4 puntos de Independiente Rivadavia) y si ambos son escoltas se verán las caras solo en la final, en escenario neutral.

De esta manera, si los dos gigantes del fútbol argentino se chocan antes de la final, será en La Bombonera. Esto puede darse en cuartos de final si Boca es 2° y River 3° o si el Xeneize termina 1° y River 4°. Para verse en semifinales, los de Ubeda tendrían que ser 1° y los de Coudet 2°.

Por todo esto es que, sea como sea la definición de la Zona B y la posición de River al finalizar este domingo, ya se puede garantizar que no habrá revancha rápida en el Monumental. Por su parte, Boca ya tiene garantizada la localía al menos hasta cuartos de final.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Publicidad

En síntesis