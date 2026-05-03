La UEFA anunció este domingo que designó al alemán Daniel Siebert para que arbitre el encuentro que el Atlético de Madrid debe afrontar ante el Arsenal este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium por la semifinal de vuelta de la Champions League 2025/2026 (la ida en el Estadio Metropolitano terminó con un empate 1 a 1).

Tal noticia que llegó de la entidad que regula el fútbol en Europa no cayó para nada bien en la institución colchonera, puesto que su estadística con el juez en cuestión no les trae gratos recuerdos. En total fueron tres las ocasiones que coincidieron: dos derrotas y un empate. Y casualmente, en todas fue contra equipos ingleses.

Con el Liverpool 3 a 2 en fase de grupos y con el Manchester City 0 a 0 en los cuartos de final, ambos duelos en la Champions League 2021/2022. En tanto que el antecedente restante es bastante más reciente. Data del 18 de marzo, jornada en la que el Atlético de Madrid fue superado 3 a 2 por el Tottenham en un partido que se llevó a cabo por los Octavos de Final de vuelta (la ida fue a favor del elenco español 5 a 2).

Por el lado del Arsenal sucede todo lo contrario. Registra 3 victorias sobre 3 partidos con Siebert: 3 a 1 al Olympiacos por lo octavos de final de la Europa League 2020/2021, 3 a 0 al Dinamo Zagreb por la fase de grupos de la Champions League 2024/2025 y 1 a 0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de final de ida en la Liga de Campeones de Europa actual.

Los resultados que precisa Atlético de Madrid para pasar a la Final de la Champions League

Luego del 1 a 1 (con goles de Viktor Gyokeres y Julián Alvarez) en el Estadio Metropolitano el pasado miércoles 29 de abril, el Atlético de Madrid de Diego Simeone se volverá a ver las caras con el Arsenal de Mikel Arteta en el Emirates Stadium este 5 de mayo.

Para clasificar a la Final de la Champions League (30 de mayo en el Arena Puskás de la ciudad de Budapest, Hungría) precisa ganar por la mínima en los 90 o en el alargue. En caso de que persista la igualdad con cualquier resultado (el gol de visitante ya no tiene mayor peso específico), podrá buscar el objetivo mediante lanzamientos desde el punto del penal.

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Vale recordar que en la otra llave París Saint-Germain y Bayern Munich, luego del 5 a 4 a favor de los de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes, resolverán la serie en el Allianz Arena el miércoles 6.

En síntesis