Gonzalo Higuaín fue visto con un irreconocible look a 4 años de su retiro

Se alejó del mundo del fútbol. No quiso saber nada más con la pelota ni con lo que conlleva la vida de un futbolista profesional. A cuatro años de lo que fue su retiro, Gonzalo Higuaín aprovecha su ‘nueva vida’ en Estados Unidos para actuar como una persona común y corriente.

El ex delantero de la Selección Argentina, con la que disputó tres ediciones de la Copa del Mundo (Sudáfrica 2014, Brasil 2014 y Rusia 2018), sigue viviendo en Miami tras lo que fue el cese de sus noches goleadoras en el equipo que tiene a Lionel Messi como máxima figura, pero ahora lo hace con un look totalmente desconocido.

A lo largo de sus últimos años como profesional, el Pipita se dejó crecer la barba más de lo habitual y le quedó muy tupida. Eso aún se mantiene. Sin embargo, cambió el look en su cabello, donde volvió a dejarse crecer el pelo, sobre todo a los costados y en la parte trasera de su cabeza.

Al nacido en Brest se lo vio dentro de un comercio de artículos de tenis, donde un fanático le pidió una fotografía que luego subió a sus redes sociales bajo el usuario de @marcosmondria10. No solo se vio un nuevo aspecto en su rostro, sino que también en su físico, que es algo habitual cuando los futbolistas dejan la actividad.

Gonzalo Higuaín fue visto en una tienda de artículos deportivos.

Las estadísticas de Gonzalo Higuaín

La carrera del delantero nacido en Francia comenzó el 5 de mayo de 2005 de la mano de Leonardo Astrada, a sus 17 años, cuando River recibió a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 5 del Torneo Clausura de aquel año. Su primer tanto fue ante Banfield, en el Clausura 2006.

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Desde aquel entonces hasta que colgó los botines, el 17 de octubre de 2022, el Pipita anotó un total de 335 goles en 710 partidos. Además, aportó 131 asistencias y completó 49.187 minutos dentro del campo de juego. Logró 14 títulos.

La carrera de Gonzalo Higuaín

River Plate (2005-2006)

Real Madrid (2007-2013)

SSC Napoli (2013-2016)

Juventus (2016-2020)

AC Milan (2018-2019)

Chelsea (2019)

Inter de Miami (2020-2022)

DATOS CLAVES

Gonzalo Higuaín reside en Miami tras cumplir cuatro años de su retiro profesional.

reside en tras cumplir cuatro años de su retiro profesional. El ex delantero disputó tres Copas del Mundo con la Selección Argentina: 2010, 2014 y 2018.

con la Selección Argentina: 2010, 2014 y 2018. Una fotografía del usuario @marcosmondria10 reveló el nuevo aspecto físico de Higuaín en una tienda.