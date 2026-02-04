Es tendencia:
Julián Álvarez se rindió ante un posible compañero de Barcelona: “Es de los mejores del mundo”

En una charla con Davoo Xeneize, el delantero argentino llenó de elogios al mediocampista de Barcelona.

Por Julián Mazzara

El delantero es objeto de rumores sobre una posible salida de Atlético de Madrid.
© Europa Press via Getty ImagesEl delantero es objeto de rumores sobre una posible salida de Atlético de Madrid.

Desde hace tiempo, los dirigentes de Barcelona están buscando quedarse con Julián Álvarez. Y no dejan de insistir. Es que, claro, el delantero argentino no la pasa nada bien en Atlético de Madrid, donde lleva 11 partidos sin convertir. Pero más allá de su opaco presente, saben que bajo las órdenes de Hansi Flick puede volver a ser el mismo que brilló en Qatar 2022.

Con la salida de Robert Lewandowski, quien emigrará una vez que culmine la temporada 2025-2026, a la institución liderada por Joan Laporta solamente le falta realizar una jugosa oferta para sacarlo del Colchonero, donde posee una cláusula de rescisión fijada en 500.000.000 de euros. Sin embargo, diversos medios españoles coinciden en que Enrique Cerezo lo liberaría por 100 millones.

Más allá de lo que sería la negociación para quedarse con la Araña, en las últimas horas le hizo un nuevo guiño al Blaugrana, de quien sostuvo que tiene a uno de los mejores mediocampistas del planeta. El ex atacante de River, durante una charla con el streamer Davoo Xeneize, se rindió ante los pies de Pedri, el futbolista de 23 años que es una de las principales estrellas barcelonistas.

Juntos estaban conformando la mejor formación de la actualidad, y cuando le tocó mencionar a un español, no dudó: “Voy a elegir a Pedri”, esbozó. A lo que el entrevistador le retrucó: “¿Seguro? Aún puedes cambiar de opinión, ¿sabes?”. Pero confiado de su postura, Álvarez fue tajante: “Para mí, Pedri es uno de los mejores jugadores del mundo”, aclaró.

Tweet placeholder

PSG y Chelsea también se apuntan por Julián Álvarez

Así como Barcelona quiere llevarse al oriundo de Calchín, también serían París Saint-Germain y Chelsea los que estarían interesados en contratarlo en el mercado de pases previo a la temporada 2026/2027. Por lo menos así lo exhibe el periódico Sport. Sin embargo, también resalta que la preferencia del delantero de la Selección Argentina es la de vestir de blaugrana.

DATOS CLAVES

  • Julián Álvarez acumula una racha de 11 partidos sin convertir goles en Atlético de Madrid.
  • La cláusula de rescisión de la Araña es de 500 millones, pero saldría por 100 millones.
  • El delantero elogió a Pedri en una entrevista, calificándolo como uno de los mejores del mundo.
julián mazzara
Julián Mazzara

