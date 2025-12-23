Lionel Messi dejó su huella marcada en el FC Barcelona; allí jugó el mejor fútbol de su carrera, y le dio casi dos décadas de éxito y felicidad a los hinchas culés. Algunos, unos pocos afortunados, tuvieron la posibilidad de disfrutar de él y luego ser compañeros en el primer equipo.

Uno de ellos es Pedri, quien hoy es uno de los grandes referentes y figuras, pero que sigue demostrando su idolatría por el diez argentino. En una reciente entrevista con el medio español de moda Esquire fue consultado por las fotos subidas por el astro argentino en el Camp Nou, su relación con él y si le gustaría volver a compartir cancha. Todas las respuestas apuntaron hacia el mismo lado.

Messi y Pedri en su temporada juntos en Barcelona.

“¿Cómo te enteraste de la ya mítica foto de Messi en el Camo Nou?”, fue consultado Pedri. “Por las redes sociales, porque empezó a salir por todos los lados. Era complicado no enterarse. Ojalá hubiéramos podido coincidir un rato”, respondió el jugador del Barcelona.

Y si bien admitió que no tiene diálogo con él actualmente, fue contundente ante la consulta de si le gustaría volver a jugar con él: “Claro, sin duda. Es el mejor de la historia“, y afirmó: “Me ayudó mucho el año que estuvimos juntos.”

Pedri y Messi juntos en Barcelona

Messi y Pedri coincidieron una temporada en Barcelona, la primera del mediocampista en el primer equipo, y la última del diez argentino en el plantel culé. Juntos compartieron 47 partidos en cancha. En esa temporada, el blaugrana ganó únicamente la Copa del Rey, mientras que en La Liga quedaron terceros y fueron eliminados en octavos de la Champions League.

Increíblemente, Messi y Pedri todavía no se han enfrentado en un partido oficial, ni durante el paso de Messi por el Paris Saint-Germain, ni a nivel internacional en un Argentina vs. España, por lo que el partido de la Finalissima de marzo próximo podría ser su primer duelo directo.

