No es Lamine Yamal: la figura de Barcelona que rompió un récord de precocidad de Lionel Messi

En la victoria blaugrana ante Osasuna, uno de los estandartes del equipo se apoderó de un registro que el astro argentino ostentaba desde hace 15 años.

Por Bruno Carbajo

Messi cedió uno de sus primeros logros conseguidos en Barcelona.
En el Camp Nou saben que las comparaciones con Lionel Messi suelen ser una mochila demasiado pesada para cualquier mortal. Sin embargo, hay excepciones que confirman la regla, y Pedri González parecería ser una de ellas. En la reciente victoria ante Osasuna, por la jornada 16 de LaLiga, el “8” del Barcelona no solo fue el eje del fútbol culé, sino que quebró una estadística que parecía propiedad exclusiva del ídolo máximo de la institución.

Con su participación en el duelo de este sábado, el volante alcanzó los 150 partidos disputados en la Primera División española. Lo trascendente no es solo la cifra, sino la precocidad con la que arribó a ella: lo hizo con 23 años y 18 días. Así, pudo desplazar al astro argentino, quien había llegado a ese mismo número de encuentros con 23 años y 121 días, allá por octubre de 2010.

Indiscutible para todos

La marca de Pedri cobra mayor valor si se tiene en cuenta el calvario de lesiones que debió atravesar. Fueron un total de 12 en los últimos cuatro años, las cuales lo llevaron a perderse 93 compromisos. Por ende, si su físico no le jugaba una mala pasada, podría haberse quedado con el récord mucho antes.

Pedri, una de las figuras de Barcelona (Getty Images).

Pedri, una de las figuras de Barcelona (Getty Images).

De todas formas, pese a las interrupciones físicas, la influencia del volante en el juego fue tal que ningún entrenador dudó en darle la titularidad estando sano. Desde su irrupción en 2020-21, justamente compartiendo equipo con Messi en lo que fue su última temporada como Culé, pasando por los ciclos de Ronald Koeman y Xavi Hernández, hasta la actual gestión de Hansi Flick, Pedri se erigió como el termómetro del equipo.

El propio técnico alemán no ahorró elogios tras confirmarse que se convirtió en el nuevo dueño de este hito de precocidad, calificándolo como un jugador “increíble y excepcional”. En la misma línea, se manifestó su compañero Eric García, quien resumió su importancia con una frase. “Cuando se complican las cosas, dale el balón a Pedri y él lo soluciona todo“, expresó.

Sumando su participación internacional, el mediocampista español ya supera las 220 presencias oficiales con la camiseta blaugrana, dándole cada vez una mayor forma a su legado propio. Es cierto que haber superado una marca de Messi no es garantía de éxito eterno, pero sí un indicio claro de que la batuta culé, junto a Lamine Yamal, estaría en buenas manos de cara a futuro.

Datos clave

  • Pedri superó un récord de Lionel Messi al alcanzar los 150 partidos en LaLiga con 23 años y 18 días.
  • El volante logró el hito en la victoria ante Osasuna, tras haber superado 12 lesiones en cuatro años.
  • Hansi Flick y sus compañeros lo destacan como el eje indiscutible del juego del Barcelona.
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

