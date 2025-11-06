Pedri desafía a Argentina y a Francia y predice que España ganará el Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se jugará a mediados del 2026 tiene tres candidatos principales. El primero, naturalmente, es la Selección Argentina por ser el vigente campeón del mundo, además de también ser el presente bicampeón de la Copa América y campeón intercontinental al adjudicarse la Finalissima vs. Italia.

Y luego siguen: España, campeón de la Eurocopa en 2024 y subcampeón de la Liga de las Naciones de la UEFA en 2025 (cayó por penales con la Portugal de Cristiano Ronaldo), y Francia, que participó de las últimas dos finales del torneo global, con Croacia en Rusia 2018 (fue victoria de los galos 4 a 2) y con, justamente, Argentina en Qatar 2022.

No obstante, para Pedri, mediocampista del FC Barcelona y del combinado que comanda Luis de La Fuente, el candidato para llevarse el trofeo es la Selección de España. “Aquí falta una cosa. Una estrella más, la que le pondremos este verano”, comentó el futbolista en redes sociales al develarse la nueva indumentaria del conjunto europeo.

Al mismo tiempo, el futbolista de 22 años da por descontada la clasificación de la Roja al certamen que se llevará a cabo en Norteamérica, puesto que si bien está encaminada a quedarse con uno de los boletos directos que ofrece las Eliminatorias de la UEFA, debe, por lo menos, conseguir dos empates en la fecha FIFA de noviembre en sus enfrentamientos con Georgia y Turquía.

De momento se ubica primero del Grupo E con 12 puntos y una diferencia de gol de +15, seguido de Turquía con 9 y +3, por lo que precisa de dos resultados positivos para abrochar su cupo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿La Finalissima entre Argentina y España está confirmada?

Como primera condición, España debe asegurar su clasificación a la Copa del Mundo en la fecha FIFA que se aproxima. De ser así, exhibirá disponibilidad en su calendario de marzo para la Finalissima con Argentina. De todas maneras, resta que la AFA, la RFEF, la UEFA y la Conmebol se pongan de acuerdo.

La fecha y la sede parecerían estar resueltas, todo a la espera de los resultados del elenco de Luis De La Fuente frente a Georgia y Turquía. Se jugaría el 28 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. Sin embargo, tanto el estratega español como Lionel Scaloni ya manifestaron su deseo de postergar el compromiso para después del Mundial 2026.

