La fría despedida de José Mourinho de Benfica antes de llegar a Real Madrid: “Mis mejores deseos”

El portugués formalizó su salida del club portugués luego de la confirmación de que el Merengue ejecutará su cláusula de salida.

Horas después de que Benfica confirmara su salida, José Mourinho hizo una publicación de despedida. A través de sus redes sociales, el estratega le dijo adiós al club portugués antes de convertirse en el flamante DT del Real Madrid, que ejecutará su cláusula de salida.

“Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que se me ha concedido de trabajar al servicio del Sport Lisboa e Benfica. Representar a este club ha sido un honor y un privilegio“, fueron las primeras palabras del estratega en un frío posteo en su cuenta de Instagram.

Luego, continuó: “Dirijo igualmente unas palabras de reconocimiento a todos los profesionales del Benfica Campus, cuyo profesionalismo, dedicación y competencia han sido ejemplares”.

“A los jugadores con los que he tenido el placer de trabajar, les dejo un sincero agradecimiento y mis deseos del mayor éxito personal y profesional. Me llevo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre”, cerró.

Real Madrid pagará 15 millones por Mourinho

Es la cláusula de rescisión que tiene el entrenador portugués con el Benfica ahora mismo. Una que se ha ido agrandando gracias a la llegada de las elecciones al Real Madrid. Solamente un par de semanas atrás, el conjunto blanco habría tenido que pagar siete millones de euros para sacarlo de la capital de Portugal.

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Benfica confirmó que Real Madrid ya se comunicó para advertir que ejecutará la cláusula. Todo ocurriría en la mañana del día lunes en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones. The Special One queda a una victoria en las urnas de volver al Bernabéu trece años después.

El cuerpo técnico que acompañará a Mourinho en Real Madrid

Con lugar para un integrante que sea del riñón del club, José Mourinho llegará al Real Madrid acompañado por Pedro Machado y João Tralhão como asistentes, Antonio Dias como preparador físico, Roberto Merella como analista y Nuno Santos como entrenador de arqueros.

En síntesis

José Mourinho se despidió del Benfica mediante una publicación en sus redes sociales.

se despidió del Benfica mediante una publicación en sus redes sociales. Real Madrid pagará una cláusula de rescisión de 15 millones de euros .

pagará una cláusula de rescisión de . Florentino Pérez ejecutará el fichaje del entrenador tras ganar las elecciones del lunes.