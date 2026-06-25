Mourinho analizó el Mundial 2026 y manifestó su deseo: “Que los jugadores de Real Madrid pierdan”

El portugués que regresó al Merengue dejó en claro qué es lo que espera de los futbolistas que tendrá en su plantilla.

Luego de 13 temporadas lejos de la capital española, José Mourinho regresó a Real Madrid. La ilusión de los hinchas es total. Y claro, el portugués obtuvo un triplete durante su primer ciclo, pero ahora van por más: quieren volver a ganar la UEFA Champions League.

Mientras diagrama el mercado de pases, donde Florentino Pérez ya sumó a Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, el oriundo de Setúbal hizo un balance de lo que viene observando del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, principalmente con los futbolistas que tiene en el certamen.

“Quiero que los jugadores de Real Madrid pierdan en el Mundial para que se vayan de vacaciones”, confesó el estratega en una reciente entrevista que brindó en el podcast Beast Mode On. Y por más que sus dichos sorprendan a todo el planeta futbolero, su mensaje tuvo un tinte irónico. Pero en parte, la petición del DT tiene algo de lógica, ya que espera que sus dirigidos retornen descansados y en las mejores condiciones posibles a la pretemporada que iniciará a fines de julio.

José Mourinho nuevo DT del Real Madrid.

Mourinho y el mercado de pases de Real Madrid

Los directivos del Merengue siguen moviéndose para que el plantel se jerarquice y así tenga mayores variantes a la hora de afrontar la temporada que se avecina. A raíz de ello, se aseguraron a cuatro futbolistas, mientras que definen el futuro de Nico Paz.

En torno a esta cuestión, a Mourinho le preguntaron por el armado del equipo y, si bien se mostró feliz del trabajo de Florentino Pérez y compañía, enfatizó que ahora él tendrá la gran misión de que funcione la máquina.

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“Este es el problema que quieren todos los entrenadores. Leí que muchos decían que yo iba a vender a todos los jugadores que tuvieron problemas y no, yo quiero a estos jugadores, son los mejores. Mi trabajo es hacerlos ahora un equipo”, sentenció.

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