Tras el fracaso con la Selección Uruguay, José Mourinho determinó el futuro de Federico Valverde en Real Madrid

Mourinho tomó una decisión sobre lo que quiere que suceda en Real Madrid la próxima temporada.

Federico Valverde fue el capitán del Real Madrid esta última temporada, donde se erigió como la figura del merengue en momentos clave, como con sus goles contra Manchester City. Sin embargo, también fue la cara del fracaso de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026, eliminada en una fase de grupos donde 32 de los 48 equipos pasaban a la siguiente ronda.

La temporada no pudo haber terminado peor para Valverde, tanto en Uruguay como en Real Madrid, situación que llegó a poner en tela de juicio su rol como líder del equipo merengue. Y el regreso de José Mourinho a la casa blanca también generaba sus dudas. Pero todo eso ha quedado disipado: Mourinho quiere que Federico Valverde siga y sea líder en su Real Madrid.

Federico Valverde seguirá en Real Madrid y será clave para Mourinho. (Getty)

Así lo reportó Fabrizio Romano en su canal de YouTube: “Mourinho quiere a líderes, jugadores preparados para pelear, jugadores listos para darlo todo por el Real Madrid. Mourinho quiere que se quede y es parte crucial de su proyecto en Real Madrid“, expresó el periodista.

Las palabras que van para Valverde también lo hacen para Aurelién Tchouameni, quien renovó con Real Madrid hasta 2028, más allá de las intenciones de Manchester United de hacerse con su fichaje en este mercado, en su búsqueda por un nuevo mediocampista central tras la salida de Casemiro.

Valverde y Tchouameni seguirán siendo los mediocampistas centrales del Real Madrid con Mourinho. (Getty)

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José Mourinho liderará la renovación del Real Madrid

Real Madrid anunció a José Mourinho como su nuevo entrenador hasta 2029, en lo que será su segunda etapa en el club merengue, 13 años después del final de aquella primera, en la que entabló una gran rivalidad con el Barcelona de Guardiola.

José Mourinho es nuevamente DT de Real Madrid.

En ese período, estuvo al frente del equipo en 178 partidos, logrando 2,3 puntos por partido y cosechó tres títulos: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. A su vez, fue elegido el mejor entrenador del mundo en 2011, mientras dirigía al merengue.

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El Madrid ya empezó a hacer su renovación, con varios fichajes de renombre como los de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella y el regreso de Endrick. En contraparte, ya se dieron la salidas de David Alaba, Dani Carvajal, Dani Ceballos y Fran García.