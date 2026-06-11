Real Madrid anunció a José Mourinho como su nuevo entrenador hasta 2029

Luego de varios idas y vueltas y semanas de negociación, José Mourinho fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid en lo que será su segunda etapa en el club merengue, 13 años después del final de aquella primera, en la que entabló una gran rivalidad con el Barcelona de Guardiola.

En las últimas horas, Benfica había admitido públicamente que el Real Madrid había ejecutado la cláusula de 15 millones de euros que ataba al entrenador con el club luso, y que ya no formaba parte la institución.

Mourinho tendrá la tarea de ordenar el vestuario de Real Madrid. (Getty)

Ahora, el propio Real Madrid dio a conocer, con un comunicado oficial, que José Mourinho fue apuntado como nuevo entrenador y firmó contrato con el club hasta el 30 de junio de 2029.

El comunicado del Real Madrid

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada.”

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La primera etapa de Mourinho en Real Madrid

José Mourinho dirigió al Real Madrid entre julio del 2010 y junio del 2013. En ese período, estuvo al frente del equipo en 178 partidos, logrando 2,3 puntos por partido y cosechó tres títulos: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. A su vez, fue elegido el mejor entrenador del mundo en 2011, mientras dirigía al merengue.

El primer refuerzo del Madrid de Mourinho

Luego de haber sonado fuerte tanto en Atlético de Madrid como en Barcelona, el primer refuerzo del Real Madrid será el fichaje de Bernardo Silva, que llega libre luego de ganarlo todo en la última década como futbolista del Manchester City.

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Así lo anticipó Fabrizio Romano, quien aseguró que el futbolista portugués firmará contrato por dos temporadas, hasta mediados de 2028.

🚨💣 BREAKING: Bernardo Silva to Real Madrid, deal set to be sealed as revealed earlier… HERE WE GO, SOON. 🇵🇹



Agreement at final stages after official proposal valid until June 2028 plus potential option.



Bernardo Silva, ready to join Real Madrid. pic.twitter.com/4wo6G9bqUM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Síntesis

José Mourinho fue oficializado como nuevo entrenador del Real Madrid, firmando un contrato que lo vinculará a la institución hasta el 30 de junio de 2029.

fue oficializado como nuevo entrenador del Real Madrid, firmando un contrato que lo vinculará a la institución hasta el 30 de junio de 2029. 15 millones de euros abonó la entidad merengue al Benfica para ejecutar la cláusula de rescisión y liberar al técnico portugués.

abonó la entidad merengue al Benfica para ejecutar la cláusula de rescisión y liberar al técnico portugués. 13 de julio será la fecha en la que inicie la pretemporada y comience formalmente su segundo ciclo al mando del equipo español.