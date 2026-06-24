Real Madrid cambia de postura con Franco Mastantuono: José Mourinho lo “admira” y podría quedarse

El estratega portugués pondría un freno a la decisión del club de ceder al argentino. Por ahora, arrancará la pretemporada en Madrid.

La vuelta de José Mourinho revolucionó a todo Real Madrid y podría cambiar por completo el panorama de Franco Mastantuono. El entrenador portugués tendría una consideración diferente por el jugador argentino y podría frenarse su salida a préstamo, según The Ahletic.

Es que Mario Cortegana, corresponsal del Merengue en el prestigioso medio estadounidense, reveló que “The Special One” es admirador del ex River. Eso hace que su salida sea “menos probable”, cuando parecía que era un hecho que su ciclo en el gigante español estaba terminado.

El club que preside Florentino Pérez estaba decidido a escuchar ofertas por Mastantuono, que no rindió como se esperaba en su primera temporada en Europa. Luego de haber desembolsado una cifra histórica para el fútbol argentino para comprar su ficha, el zurdo tenía todo listo para irse a préstamo.

En 35 partidos en la temporada, Mastantuono apenas pudo convertir 3 goles y aportar 1 asistencia. Su desempeño, sumado a la mala campaña de Real Madrid, lo llevaron a ser uno de los silbados por el público. Además, perdió su lugar en la Selección Argentina y se quedó afuera del Mundial 2026.

Enzo Fernández, objetivo de Mou

The Ahletic también reafirmó el deseo de Mourinho de incorporar a Enzo Fernández. El medio señala que el argentino es su “opción preferida” para reforzar la mitad de la cancha, pero remarca que será necesaria una salida en ese sector para poder desembolsar lo que piden los Blues.

El ex River viene siendo vinculado con el Merengue incluso antes de la llegada del entrenador portugués. El club español estaría dispuesto a pagar lo que pretende el club británico, que rondaría las 120 millones de libras.

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Futuro incierto para Nico Paz

Otro de los argentinos que está pendiente de la última palabra de Mourinho es Nico Paz, por quien Real Madrid tiene una opción de recompra de 9 millones de euros, que vence el 30 de junio. Si bien hubo una comunicación entre DT y jugador, aún no se sabe qué rol tendrá en el Merengue.

Luego de haber conseguido clasificar a la Champions League, Paz no ve con malos ojos seguir en Como una temporada más, siempre y cuando el club español no lo tenga como prioridad. Todo por definirse con el correr de estos días, mientras disputa la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

Síntesis

José Mourinho frena la posible salida a préstamo de Franco Mastantuono del Real Madrid.

frena la posible salida a préstamo de Franco Mastantuono del Real Madrid. El mediocampista argentino sumó 3 goles y 1 asistencia en 35 partidos esta temporada.

en 35 partidos esta temporada. Mastantuono perdió su lugar en Argentina y quedó fuera del Mundial 2026.