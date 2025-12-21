Los hinchas de Atlético de Madrid se cansaron de Julián Álvarez y piden su salida: “No hace nada”

Atlético de Madrid derrotó a Girona por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026, y llegó a la tercera posición de la tabla, donde se encuentra a 6 unidades del líder Barcelona. Con un total de 76 minutos de Julián Álvarez, que asistió a Conor Gallagher, los dirigidos por Diego Simeone aprovecharon la jerarquía para hacer la diferencia.

En la primera etapa, Nicolás González se marchó lesionado y preocupa a la Selección Argentina de cara a lo que se viene. Pero lo que más le llama la atención a Simeone, como así también a Lionel Scaloni, el DT del combinado nacional, es el muy bajo nivel que presenta la Araña.

Hace siete encuentros del certamen doméstico que no convierte, siendo el último, de penal, ante Sevilla, el pasado 1 de noviembre. A raíz de ello, y que su rol dentro del campo cambió por completo, generó que los hinchas de Atlético de Madrid comenzaran a exigir su salida.

Muchos de ellos, en las redes sociales, lo acusan de mermar en su perfomance desde que Barcelona mostró interés para llevárselo de cara al próximo año. Aunque también se lo adjudican a que confirmó que será padre, ya que su pareja está embarazada, y que mantiene la cabeza en otro sitio y no en el Colchonero.

Así como hay críticas por lo que es su juego, su falta de peligro en el área rival y que sigue siendo un indiscutido para el Cholo, los fanáticos rojiblancos exigieron que se marche, ya que no toleran más ver el bajísimo rendimiento del nacido en Calchín.

Las críticas a Julián Álvarez

Publicidad

Publicidad

ver también Las tres condiciones que tienen que cumplirse para que Barcelona pueda avanzar por el fichaje de Julián Álvarez

ver también Atlético de Madrid se reforzaría en un puesto clave para encarar el resto de la LaLiga y Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Los números de Julián Álvarez en la temporada 2025-2026

A lo largo de lo que va de la temporada 2025-2026, con el de esta jornada ante Girona, son 23 los partidos que afrontó Julián Álvarez, quien anotó 11 goles y aportó cinco asistencias en un total de 1773 minutos en cancha.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

Publicidad