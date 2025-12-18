Las tres condiciones que tienen que cumplirse para que Barcelona pueda avanzar por el fichaje de Julián Álvarez

Después que Enric Masip despejara los rumores sobre un posible desinterés de Barcelona en el fichaje de Julián Álvarez, que no atraviesa su mejor actualidad y acumula seis partidos consecutivos sin convertir por LaLiga, en Atlético de Madrid volvieron a encender las alarmas ante la posibilidad de que el club culé avance por él no en el mercado de invierno europeo sino una vez finalizada la presente temporada.

Más allá de las intenciones confirmadas por el miembro de la comisión deportiva blaugrana, dar col el arribo del delantero argentino no será nada sencillo para el equipo que conduce Hansi Flick, entrenador con el que ya se iniciaron las conversaciones para renovar el vínculo.

Según el portal Esto es Atleti, de hecho, deberían cumplirse tres condiciones como antesala del inicio de las negociaciones concretas entre Barcelona y Atlético de Madrid por Julián Álvarez, siendo la primera de ellas que el futbolista exprese de manera concreta su deseo de ser culé.

Si Barcelona tuviera seguridad sobre las intenciones de Julián Álvarez de formar parte del equipo, todavía habrá camino por recorrer antes de contar con los recursos suficientes para presentar una oferta formal. Una segunda condición está ligada al Estadio Camp Nou, porque completar las obras para llegar a la cantidad deseada de aforo permitiría al club volver a ponerse al día en la normativa “1:1”, que es la que permite gastar en salarios y fichajes un euro por cada euro que ingresa.

Un tercera condicionante a cualquier posibilidad de ir en busca del fichaje del argentino tiene que ver con las ventas que necesariamente deberá realizar el club para no excederse en masa salarial y a la vez tener dinero fresco para desembolsar en el mercado. En ese sentido, por la cotización cercana a los 100 millones de euros que pretende obtener Atlético de Madrid, no bastará con la venta de Robert Lewandowski y deberán buscar hacer caja con otro jugador.

¿Qué había dicho Enric Masip sobre Julián Álvarez?

Enric Masip, ex gloria del handball culé que actualmente se desempeña como miembro de la comisión deportiva del club y es muy cercano al presidente Joan Laporta, aseguró que Barcelona está en condiciones de ir a la carga por el fichaje de Julián Álvarez.

“Es un jugadorazo, con una calidad increíble. Está haciendo una gran temporada en el Atlético y es uno de los grandes goleadores que hay en el mundo. Está claro. El presidente ya dijo que el Barça siempre debe estar en disposición de poder fichar a quien considere para poder reforzar la plantilla. Después de los deberes que hemos hecho en el plano económico y sobre todo con el equilibrio salarial que hay en la plantilla, entre jóvenes y veteranos, el Barça podría afrontar esa situación. No tengo dudas que sería así”, le dijo a Solo para Culés TV.

