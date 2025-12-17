Es tendencia:
Tras caerse la chance de volver a River, el futuro del Diablito Echeverri no estaría en Bayer Leverkusen

Por la falta de minutos que tiene en Alemania, es muy posible que Manchester City interrumpa el préstamo con Bayer Leverkusen.

Por Julián Mazzara

Diablito Echeverri, actual jugador de Bayer Leverkusen.
© Getty ImagesDiablito Echeverri, actual jugador de Bayer Leverkusen.

Uno de los objetivos que tuvo River durante el vigente mercado de pases fue poder lograr el regreso de Claudio Echeverri, quien se encuentra en Bayer Leverkusen. Sin embargo, desde Manchester City se opusieron porque no desean cederlo a préstamo hacia el fútbol sudamericano.

La idea de los ingleses es poder tener más cerca al Diablito, que esté ganando rodaje en Europa, y por eso mismo analizan que se interrumpa su cesión en el cuadro teutón. De hecho, el propio futbolista está “abierto a dejar Bayer Leverkusen en enero para comenzar un nuevo capítulo, ya que no está jugando como estaba previsto”, exclamó el periodista Fabrizio Romano.

Tras conocerse el deseo que tiene el chaqueño nacido en Resistencia, que buscó presionar a Pep Guardiola y a los directivos de los Citiziens para regresar a su tierra y volver a lucir la camiseta del Millonario, empieza a tomar forma la chance de que se cumpla el deseo del entrenador español sobre su futuro.

El periodista Nil Solà reveló en sus redes sociales que Girona está negociando con Manchester City para obtener un préstamo de Echeverri, que es lo que desea el ex DT de Barcelona y Bayern Múnich, pero por la presión de Enzo Monteopane, el representante del futbolista de 19 años, emigró hacia Alemania.

Claudio Echeverri durante el entrenamiento de Bayer Leverkusen. (Getty Images)

Claudio Echeverri durante el entrenamiento de Bayer Leverkusen. (Getty Images)

Cabe destacar que desde la salida de Erik ten Hag, se redujo la cantidad de minutos que tuvo el Diablito Echeverri. En total, desde su llegada a Bayer Leverkusen, sumó 11 partidos, brindó una asistencia y acumuló 270 minutos dentro del campo de juego.

Bayer Leverkusen confirmó su posición con Diablito Echeverri, entre la presión de Manchester City y el deseo de volver a River: "Esperábamos que jugara más"

Bayer Leverkusen confirmó su posición con Diablito Echeverri, entre la presión de Manchester City y el deseo de volver a River: “Esperábamos que jugara más”

Echeverri pasó de ser el nuevo Messi a estar borrado en Bayer Leverkusen y sonar para volver a River

Echeverri pasó de ser el nuevo Messi a estar borrado en Bayer Leverkusen y sonar para volver a River

  • Manchester City rechazó ceder a Claudio Echeverri a River Plate en este mercado.
  • Girona negocia con los ingleses el préstamo del jugador para darle rodaje en enero.
  • 270 minutos en 11 partidos acumula Echeverri durante su paso por Bayer Leverkusen.
julián mazzara
Julián Mazzara

