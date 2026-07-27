Luis Vázquez está a un paso de ser refuerzo del Birmingham City de Inglaterra

Luego de un buen paso a préstamo por el Getafe de España, en donde logró la clasificación a la Conference League, el delantero argentino Luis Vázquez regresó a Anderlecht, club dueño de su pase, aunque todo indica que volverá a salir en este mercado de pases.

Es que, según informan medios locales, el futbolista con pasado en Boca tiene chances de convertirse en nuevo refuerzo de Birmingham City, equipo que se encuentra en el Championship, la segunda categoría más importante del fútbol de Inglaterra.

Siguiendo con la información, las fuentes agregaron que entre los clubes ya habría un acuerdo, por lo que el elenco inglés pagaría 3.5 millones de euros por el 70% de la ficha del delantero, ya que este porcentaje fue el que Anderlecht adquirió años atrás.

Con este movimiento en el mercado de pases, Birmingham City busca seguir mejorando su plantel de cara a una temporada en la que el principal objetivo es lograr el ascenso a la Premier League, competencia que no juega desde mediados de 2011, cuando concretó su último descenso.

Una vez que Vázquez estampe la firma se convertirá en el quinto refuerzo para el equipo inglés. Previo a esto se cerraron las llegadas del arquero James Beadle de Brighton, el defensor Dael Fry de Middlesbrough, el volante central Taylor Gardber–Hickman de Blackburn y el mediocampista ofensivo Jhon Solís de Girona.

Los números de Luis Vázquez en Getafe

En su temporada a préstamo en Getafe, el delantero de 25 años disputó un total de 17 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó una asistencia. Además recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1205 minutos en cancha.

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