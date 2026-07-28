Frenado el pase de Dibu Martínez a Juventus: Aston Villa no aceptó las condiciones

La salida de Dibu Martínez del Aston Villa no es algo nuevo, viene ya desde el año pasado, cuando parecía encaminarse al Manchester United. Finalmente no sucedió, se quedó y fue campeón; ahora el club en cuestión era Juventus, y cuando todo parecía encaminado, se volvió a frenar.
Informa Fabrizio Romano que el pase de Dibu Martínez a la Juventus se encuentra completamente estancado. El motivo: no hay acuerdo entre Juventus y Aston Villa por el traspaso. La Vecchia Signora ofrece entre 6 y 7 millones, y los ingleses no ven viable vender a Dibu por ese valor, ni están cerca de ese número.
“Aston Villa entiende que por ese dinero no pueden conseguir más que un arquero joven, con proyección. No van a conseguir un arquero campeón del mundo y finalista de mundial por ese valor“, explica el periodista italiano.
El pase de Dibu Martínez a Juventus se ve cada vez más complicado. (Getty)
Dibu, a sus ya 33 años, tendrá la posibilidad de atajar en Champions League y Aston Villa no ha buscado otro arquero para reemplazarlo. Su único competidor es Marco Bizot, que no ha demostrado estar a la altura para ser el titular. De momento, todo indica que se quedará, aunque resta un mes de mercado.
En contraste, Juventus ve a Zion Suzuki y Guglielmo Vicario como opciones para reforzar el arco y pelear el puesto con Di Gregorio y Perin, sus arqueros desde hace ya un par de temporadas.
Síntesis
- El pase de Dibu Martínez a la Juventus está estancado por ofrecer 6-7 millones.
- A sus 33 años, Dibu Martínez atajará la Champions League con Aston Villa.
- La Juventus considera a Zion Suzuki y Guglielmo Vicario como alternativas para el arco.