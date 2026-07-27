Santiago Castro se va de Bologna para ser nuevo refuerzo de Roma: los millones que paga la Loba

Finalmente, el elenco italiano llegó a un acuerdo para comprar el pase del delantero con pasado en Vélez y firmará un contrato a largo plazo.

El mercado de pases en el fútbol europeo continúa con movimientos y algunos jugadores argentinos podrían cambiar de aires en el mismo. Uno de ellos es Santiago Castro, quien finalmente se marchará del Bologna para convertirse en nuevo refuerzo de la Roma.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el elenco capitalino llegó a un acuerdo con Bologna para comprar el pase del delantero ex Vélez. Para quedarse con su ficha pagará 35 millones de euros y así le firmará un contrato al futbolista a largo plazo.

Con la negociación a punto de terminar, en los próximos días Castro viajará rumbo a Roma para realizarse la revisión médica y una vez finalizado esto, se sumará a los entrenamientos del plantel comandado por Gian Piero Gasperini, que jugará la próxima fase de liga de la UEFA Champions League.

De esta manera, ahora son tres los futbolistas argentinos que están en la Loba. Además de Castro, en el plantel ya que se encontraban Matías Soulé y Paulo Dybala, quien finalmente renovó su contrato con la institución por un año más, hasta el 30 de junio de 2027.

Por otro lado, este movimiento es clave para Castro, ya que no solamente jugará la UEFA Champions League por segunda vez en su carrera, sino que también puede acercarlo a la Selección Argentina, a la que no es convocado por Lionel Scaloni desde principios del año pasado.

Los números de Santiago Castro en Bologna

Desde su llegada al elenco italiano a principios de 2024, el delantero de 21 años disputó un total de 105 partidos, en los que convirtió 22 goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió 15 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 6500 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Coppa Italia.

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