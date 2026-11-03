La confesión de Hakimi sobre su etapa con Messi en PSG: “Me sentí como un jugador pequeño”

El lateral marroquí recordó cómo la llegada del argentino revolucionó los planes del club parisino y cómo impactó en su carrera.

Aunque durante su estadía en Paris Saint-Germain Lionel Messi conquistó la Copa del Mundo 2022, su pasaje por el club de la Ligue 1 no estará en las páginas doradas de su carrera. El súper proyecto que lo juntó con Kylian Mbappé y Neymar no dio los frutos esperados.

A más de 5 años de su arribo a la capital francesa, Achraf Hakimi, que había llegado un mes antes que el argentino, sin sospechar del fichaje que rompería aquel mercado, recordó cómo revolucionó todo la llegada del astro.

“Messi todavía no llegaba y en ese momento cuando lo ficharon el proyecto del club cambia, no sabíamos que Messi venía al equipo”, comenzó explicando el marroquí en charla con el podcast The Bridge.

“El estilo de juego cambió, estábamos jugando de diferentes maneras y yo no estaba disfrutando, no hacía las cosas que me gusta hacer al ataque, siendo importante y todo eso, me sentí como un jugador pequeño, recuerdo ese momento”, se extendió.

El PSG de 2021. (Foto: Getty)

Y completó contando cómo le impactó jugar con él: “Iba a la selección y ahí soy un jugador importante, mentalmente me costó un poquito al igual que mis actuaciones con el PSG como yo quería. Luego están las críticas, me criticaban mucho en París, se preguntaban por qué jugaba de una forma con Marruecos y de otra con el PSG, la gente no entendía la diferencia”.

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