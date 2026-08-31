La Pulga anunció que deja la Albiceleste mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales. La decisión la tenía tomada desde el 21 de julio.

Este lunes 31 de agosto de 2026 quedará marcado a fuego en todos los amantes del fútbol: Lionel Andrés Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. Fueron 21 años inolvidables, donde el mejor jugador del mundo demostró con hechos que está prohibido rendirse.

Leo pasó por todo en la Selección Argentina: decepción por finales perdidas, malos partidos, buenos partidos, títulos inolvidables, el reproche de los hinchas que querían más, la devoción que bajaba desde todos los sectores del estadio cuando las cosas salían bien. Por eso duele su partida, pero se entiende.

El capitán tiene 39 años, el retiro está cada vez más cerca, hace poco perdió a su padre, lo que significó un golpe muy duro para él. Es imposible pedirle que siga, ahora solo queda acompañarlo y disfrutar de él a nivel clubes. Mientras tanto, en las redes sociales comenzó una movida: que se retire el dorsal número 10 de la Selección Argentina.

Cabe destacar que no está permitido retirar dorsales, que en muchas competencias se pide numeración de corrido, por lo que no será posible retirar la 10 de la Selección Argentina, al menos en determinadas competencias como Copa América o Mundial.

Lionel Messi con su clásico dorsal número 10. (Foto: Getty).

El pedido en las redes sociales

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El anuncio de Messi en sus redes sociales

A través de una publicación en sus redes sociales, la Pulga compartió: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

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Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!

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*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

DATOS CLAVE

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina este lunes 31 de agosto.

anunció su retiro de la Selección Argentina este lunes 31 de agosto. Lionel Messi puso fin a su etapa en Argentina tras 21 años inolvidables.

puso fin a su etapa en Argentina tras 21 años inolvidables. La Selección Argentina no podrá retirar el dorsal número 10 por reglamentos vigentes.