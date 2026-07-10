¿Por qué no juega hoy Pedri en España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Muchos fanáticos se sorprendieron al no ver al talentoso mediocampista de Barcelona en la alineación titular de Luis De la Fuente para este duelo de eliminación directa. Conoce el verdadero motivo de su suplencia.

Este viernes 10 de julio, España se mide ante Bélgica en un electrizante encuentro de eliminación directa correspondiente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Luis De la Fuente, que llega tras superar un exigente cruce ante Portugal, buscará imponer su tradicional juego de posesión frente al siempre peligroso combinado belga, pero lo hará con una variante de peso en su armado que llamó la atención de todos: la ausencia de Pedri en el once inicial.

Pedri, uno de los ausentes.

Al confirmarse la alineación oficial de La Roja para este trascendental partido, los hinchas notaron rápidamente que el joven mediocampista creativo no formaba parte del equipo titular, encendiendo algunas dudas inmediatas sobre su estado físico.

¿Por qué no juega Pedri frente a Bélgica?

A diferencia de casos donde las ausencias responden a desgarros o lesiones graves que marginan por completo a un jugador, la suplencia del volante canario obedece a una combinación de factores físicos y futbolísticos. Pedri no juega hoy desde el arranque debido a que terminó con algunas molestias físicas en el duelo ante Portugal, lo que derivó en una decisión táctica de Luis De la Fuente.

A esto se le suma un factor de rendimiento: el mediocampista de Barcelona no viene teniendo la mejor de las actuaciones durante el certamen mundialista, mostrándose algo errático y agotado por la intensa seguidilla de partidos. Ante este panorama, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo desde el primer minuto y le dio descanso, dejándolo entre los suplentes. Cabe destacar que Pedri se encuentra a disposición y listo para ingresar en el complemento si el trámite del encuentro requiere de su visión de juego.

¿Quién asume el lugar de Pedri en el mediocampo?

Ante esta modificación en el esquema planificado por De la Fuente, el entrenador se vio en la obligación de rearmar su medular para no perder el control del balón.

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Para suplir la ausencia de Pedri y mantener la fluidez en el centro del campo, el encargado de tomar la responsabilidad creativa será Dani Olmo. El cuerpo técnico confía en que el mediocampo logrará asociarse de manera efectiva con Rodri y Fabián Ruiz en el eje para abastecer a los extremos y vulnerar a la defensa de los Diablos Rojos.

Pedri no juega ante Bélgica.

La formación de España ante Bélgica

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

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La formación de Bélgica ante España

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.