“Di María fue un fichaje malo”

El presente de Ángel Di María en Rosario Central es muy bueno. El pasado sábado, tras superar a Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades, el Canalla se consagró campeón de la Supercopa Internacional. A lo largo de su carrera, Fideo no tuvo muchos puntos bajos, pero también es cierto que su ciclo en Manchester United no fue el esperado.

Luego de brillar con las camisetas de Benfica y Real Madrid, Di María pasó a Manchester United a mediados de 2014 y solamente estuvo una temporada allí. Fideo no logró destacarse y apenas disputó 32 partidos en los que marcó 4 goles y brindó 11 asistencias.

Uno de los referentes históricos de Manchester United es Gary Neville, que suele ser bastante crítico en líneas generales. En diálogo con el periodista británico David Ornstein, a Neville le consultaron cuál fue el peor fichaje de la era post Ferguson y su respuesta fue lapidaria.

“Estuve muy emocionado por la llegada de Di María. Pensé que iba a ser un gran fichaje. Tiene buen disparo, calidad de sobra, velocidad… Pero nunca se adaptó. Fue un fichaje malo“, afirmó Gary Neville. Cabe recordar que Angelito venía de jugar cuatro temporadas en Real Madrid.

Di María en Manchester United. (Foto: Getty).

¿Antony o Di María?

A pesar de haber criticado a Ángel Di María, Gary Neville afirmó que hubo un fichaje más decepcionante: “Entre Di María y Antony, me quedo con Antony como el peor fichaje. Está claro que el club pagó demasiado dinero, y muy pronto, por él. No culpo al chaval, simplemente no funcionó”.

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La carrera de Di María

Rosario Central (Argentina)

(Argentina) S. L. Benfica (Portugal)

(Portugal) Real Madrid (España)

(España) Manchester United (Inglaterra)

(Inglaterra) Paris Saint-Germain (PSG) (Francia)

(Francia) Juventus (Italia)

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