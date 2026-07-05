Pedri palpitó los octavos, destacó al mejor jugador de Portugal y no es Cristiano Ronaldo: “Es top cómo maneja los tiempos del partido”

Pedri anticipó lo que será el partido de octavos de final entre España y Portugal.

El Mundial 2026 sigue su curso y este lunes tendrá lugar una final anticipada, donde dos de las grandes candidatas se medirán cara a cara por los octavos de final. En Dallas, Portugal vs. España será el partido destacado, y el mediocampista de La Roja, Pedri, sabe lo que está en juego.

En la previa del partido, Pedri dialogó con el medio español AS y reconoció las fortalezas de Portugal, aunque se detuvo a destacar a un jugador en particular, con el que tendrá un duelo directo: Vitinha. El centrocampista del PSG es considerado el mejor del mundo en su posición, hoy por hoy, y Pedri no hizo caso omiso a ello.

Vitinha, el mejor de Portugal para Pedri. (Getty)

“Vitinha es top, sobre todo en el control de balón y cómo maneja los tiempos del partido. Cuando me he enfrentado a él, me ha sorprendido lo mucho que corre, nunca está parado“, admitió Pedri al ser consultado directamente por su contraparte en Portugal. “Siempre da el pase al compañero liberado y, como digo, es top. Uno de los mejores mediocentros del mundo“, completó.

Pedri destacó esa faceta del juego de Vitinha, de su incesante recorrido en la cancha, ya que es algo que él mismo incluye en su juego y no pasa por alto: “Hay una frase que me dijo mi padre: ‘Si no te salen las cosas, si no estás bien, por lo menos corre y trabaja para el equipo‘. Siempre lo llevo a cabo, me encanta trabajar para el equipo“, explicó.

España vs. Portugal, una final anticipada

España y Portugal jugaron la última final de Nations League en Europa, competencia que quedó para los lusos. Por si un clásico como el duelo de la península ibérica no tuviera suficientes alicientes. “Queremos quitarnos esa espinita clavada en el Mundial“, tuvo que reconocer Pedri.

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Portugal y España se enfrentan en una reedición de la final de la Nations League. (Getty)

“Somos selecciones grandes, que optan a ganar el Mundial. Somos de las favoritas. Son dos potencias, y creo que será complicado”, continuó el mediocentro del Barcelona. “Tendremos que prestar atención, sobre todo, a los pequeños detalles. En un partido hay muchos, y marcan la diferencia.”

“Un simple error te puede mandar para casa y un Mundial es así. Tienes que estar concentrado los 90 minutos, porque en cualquier momento el partido puede cambiar, y te puedes ir para casa o clasificarte”, elaboró.

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Cuándo juegan España vs. Portugal por el Mundial

El partido entre España y Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 está pactado para la jornada de este lunes 6 de julio, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Este recinto es conocido como el Dallas Stadium durante la Copa del Mundo.

El ganador de esta serie de octavos de final enfrentará al vencedor de la llave entre Estados Unidos y Bélgica, en cuartos de final, ya con los ocho mejores seleccionados del torneo. El otro, verá finalizada su estadía en la Copa del Mundo.

Síntesis

Vitinha fue llenado de elogios por Pedri en la previa del cruce de octavos de final entre España y Portugal, destacando al futbolista del PSG como uno de los mejores mediocentros del mundo.

fue llenado de elogios por Pedri en la previa del cruce de octavos de final entre España y Portugal, destacando al futbolista del PSG como uno de los mejores mediocentros del mundo. Control de balón y manejo de los tiempos fueron las principales virtudes que subrayó el volante español, quien también se mostró sorprendido por el incesante desgaste físico y el recorrido inagotable de su rival.

fueron las principales virtudes que subrayó el volante español, quien también se mostró sorprendido por el incesante desgaste físico y el recorrido inagotable de su rival. Final anticipada se vivirá este lunes en Dallas con el clásico de la península ibérica, un duelo donde La Roja buscará tomarse revancha tras la última final de la Nations League que quedó en manos del conjunto luso.