Por qué no ataja Dibu Martínez en Aston Villa vs. PSG por la Supercopa de Europa

El argentino no estará en el partido que se disputará en Alemania para definir al primer campeón europeo de la temporada.

Este miércoles se dará el puntapié inicial de la temporada en el fútbol europeo. Como es costumbre, el primer partido será la Supercopa de Europa, que en este caso enfrentará a PSG -campeón de la Champions- con Aston Villa -campeón de la Europa League-.

El duelo pautado para las 16:00 de Argentina se disputará en el Red Bull Arena de Austria y se podrá sintonizar mediante Disney +. Y si bien habrá presencia argentina en el encuentro, con la titularidad de Emiliano Buendía en el Villa, quien no estará entre los futbolistas que disputarán el partido es Emiliano Martínez.

El Dibu no fue ni siquiera convocado por Unai Emery debido a que es uno de los tres futbolistas del plantel villano que sigue de receso. Así lo explicó el propio DT en conferencia de prensa en las últimas horas.

“Esta semana todavía está de vacaciones. Ezri Konsa, Ollie Watkins y Dibu Martínez finalizaron sus temporadas el 19 de julio y les di cuatro semanas de descanso y es completamente necesario. Por supuesto que, si estuvieran aquí, tendríamos muchas más chances de ganar”, manifestó el entrenador.

El reemplazante de Dibu será el neerlandés Marco Bizot. En lo que respecta a otros argentinos, Alejandro Garnacho no estará ni en el banco de suplentes.

Las formaciones de PSG y Aston Villa

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Maghnes Akliouche, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

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Aston Villa: Marco Bizot; Matt Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara, George Hemmings; Emiliano Buendía y Brian Madjo. DT: Unai Emery.

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