Dibu Martínez mostró accidentalmente lo afectado que tiene todavía su dedo anular de la mano derecha, el mismo que lo complicó durante la Copa del Mundo.

Si bien la Selección Argentina no logró el bicampeonato en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la imagen de Emiliano Martínez se engrandeció por lo que fue su actuación durante el torneo, sobre todo, en la Final con España, en la que registró la mayor cantidad de atajadas (11) en una definición en la historia del certamen.

Todo esto, encima, con una seria lesión que lo afectó directamente durante su estadía en Norteamerica. Se trató de una fractura en el dedo anular de su mano derecha, la cual sufrió en el calentamiento de la Final de la UEFA Europa League que disputó con el Aston Villa contra el Friburgo en Estambul (jugó igual y fue victoria del elenco inglés por 3 a 0).

De hecho, en la conferencia de prensa que brindó en Nueva York 24 horas antes de la Final con España, el Dibu Martínez reconoció que la zona lastimada le dolió todos los días desde que se le produjo la dolencia. Aun así, participó de los 8 partidos que debió afrontar el combinado albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

A propósito de esta lesión, el propio arquero marplatense mostró involuntariamente el estado de su dedo, al ser filmado mientras firmaba una camiseta de la Selección Argentina. En el video se ve la distorsión que todavia presenta el dedo producto de la fractura y cuánto lo complica al Dibu para movilizar naturalmente la mano.

El arquero de la Selección sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha antes del Mundial 🇦🇷



➡️ El inesperado encuentro entre una familia y Emiliano "Dibu" Martínez en Sierra de los Padres quedará grabado como una anécdota difícil de olvidar.



🧤 Luego de llevarse… pic.twitter.com/wtn7ssoTFw — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) July 27, 2026

El gesto del Dibu Martínez con unos argentinos que lo auxiliaron

Dibu Matínez, mientras disfruta de sus vacaciones, quedó atrapado junto a su hermano con su camioneta en el barro de una chacra. Fue ahí cuando Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, que estaban justo por la zona, enseguida se ofrecieron para auxiliarlos y lograron sacarlos.

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“Nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos. Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, le dijo Leonardo al Diario La Capital de Mar del Plata.

En síntesis