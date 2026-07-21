El padre y la esposa del Dibu Martínez hablaron luego del mensaje que puso en duda su futuro en la Selección: “Tiene 33 años”

Mientras Alberto evitó ser del todo claro sobre el futuro de su hijo, Mandinha reveló el camino que atravesó el arquero para llegar al Mundial tras la fractura en el dedo y el dolor con el que convivió durante todo el torneo.

Luego de que Emiliano Martínez rompiera el silencio durante la madrugada del martes con un mensaje que sembró dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina, las repercusiones no tardaron en llegar puertas adentro. En cuestión de horas, dos de las personas más cercanas al arquero también se expresaron públicamente. Por un lado, su padre Alberto habló sobre el futuro del arquero tras el Mundial, y por el otro, su pareja Mandinha Martínez le dedicó una carta en la que reveló el duro camino físico que atravesó para poder disputar la Copa del Mundo.

Ya de regreso en Mar del Plata junto al resto de los familiares que acompañaron al plantel durante el torneo, el papá del arquero dialogó con los medios y no quiso agregarle una mayor incertidumbre al futuro de su hijo. “Esa pregunta no me la hagas a mí. Yo soy el papá del Dibu; él tendrá que decidir sus cosas, ya tiene 33 años. Él decidirá qué será de él, qué hará o qué no hará. Eso lo decide él y el grupo familiar de él“, respondió.

Y aprovechó a revelar el estado anímico que atraviesa al Dibu después de la derrota frente a España. “Él está muy bien porque sabe que se trabajó bien, se llegó al final muy bien, los chicos dieron lo que tenían que dar todos. Tagliafico salió rengo, el Cuti se lastimó, Martínez se lastimó”, explicó.

En ese sentido, contó cómo vivió el torneo. “Fue un Mundial muy lindo, la pasamos genial; partido a partido lo hemos superado. Nos quedamos un poquito en la final, nos quedamos sin piernas y ellos jugaron muy bien. Merecido“, concluyó.

📢 HABLÓ EL PADRE DEL "DIBU" MARTÍNEZ



Compartió sus sensaciones tras el Mundial 2026: "Fue muy lindo, la pasamos genial", dijo y aclaró: "No sé qué va a hacer él".#A24 pic.twitter.com/ShZUwDBWpG — A24.com (@A24COM) July 21, 2026

La emotiva carta de Mandinha

También apareció la voz de Mandinha Martínez. A través de una publicación en Instagram, la pareja del arquero, de nacionalidad portuguesa pero nacida en Inglaterra, reveló detalles inéditos del esfuerzo que realizó el marplatense para llegar en condiciones físicas al Mundial, luego de la fractura en el dedo anular de la mano derecha que sufrió menos de un mes antes del inicio del torneo.

Publicidad

“Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto”, comenzó escribiendo. Y siguió: “Mirabas a nuestros bebés jugando en la pileta, queriendo más que nada meterte con ellos y disfrutar esos momentos tan especiales, pero no podías arriesgarte a empeorar la lesión“.

Pese al dolor y la imposibilidad de realizar movimintos cotidianes, Dibu descartó la chance de pasar por el quirófano. “Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial”, escribió.

En consecuencia de “confiar en que el cuerpo sanaría y dejarlo en manos de Dios”, Mandinha reveló el detrás de escena de aquella recuperación. “Esas semanas estuvieron llenas de radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración. Sé lo difícil que fue para vos. Pero nunca te quejaste”, contó.

Publicidad

Y luego de dedicarle palabras de agradecimiento Argentina, catalogándolo como “un país realmente especial” por el “apoyo, amor, pasión y energía” que transmite desde las tribunas, cerró con un nuevo mensaje para el Dibu: “Diste absolutamente todo (…) Ahora es momento de descansar, de sanar y de disfrutar a las personas que más te aman”.

Mandinha Martínez es la única esposa de los jugadores que es una CAPA. Siendo Inglesa ella SIEMPRE estuvo de lado de Argentina, aprendan las demás. Redactó el mejor mensaje de agradecimiento para Dibu y para nuestro país 🤍 pic.twitter.com/qslWTCGwPZ — luna ⋆˚☆ 🇦 (@websitemoon) July 21, 2026

El mensaje de Dibu Martínez que abrió el interrogante sobre su futuro

El arquero aterrizó el lunes por la noche en Buenos Aires acompañado por sus hijos y, luego del multitudinario recibimiento que acompañó a la Selección hasta el predio de Ezeiza, compartió una reflexión sobre la final del Mundial que rápidamente recorrió el mundo.

Publicidad

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, escribió junto a una serie de imágenes de la derrota frente a España.

Pero el pasaje que más repercusión generó llegó unas líneas después. “La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, expresó, dejando abierta la posibilidad de cerrar su ciclo en la Albiceleste.

El mensaje concluyó con un pedido de disculpas a los hinchas y a sus compañeros. “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el arquero, que volvió a ser una de las grandes figuras del seleccionado durante el partido definitorio.