Problemas de comunicación y tensión en el vestuario: Demichelis, en la cuerda floja en Leipzig

Los de Micho vienen de perder feo ante Como por la Champions League y ahora se medirán ante Hamburgo por la Bundesliga.

No son los mejores días para Martín Demichelis. El entrenador argentino que se desempeña en Leipzig podría ponerle punto final a su ciclo en el elenco alemán a las pocas semanas de haber llegado. Eso se debe a problemas de comunicación con sus jugadores y a un vestuario que no aceptaría sus formas.

El DT ya había tenido un problema similar en River, donde supo ser campeón en tres oportunidades, pero también tener problemas con sus futbolistas producto de la filtración de una charla en off con periodistas.

Según informó el prestigioso medio alemán Bild, Martín Demichelis hablaría únicamente en alemán en el vestuario, lo que trae problemas de comunicación con aquellos jugadores que no dominan el idioma, pese a estar jugando en un conjunto alemán.

Por otro lado, luego de la fea derrota ante Como por la Champions League, dos futbolistas declararon que les dieron una paliza y que se vieron muy superados, algo que no cayó del todo bien. La prensa alemana informa que si no le gana a Hamburgo el próximo domingo, su continuidad podría correr riesgo.

Cabe destacar que Martín Demichelis lleva apenas cuatro partidos en Leipzig con dos victorias -una por Copa Alemania y otra por Bundesliga- mientras que también acumula la misma cantidad de derrotas. Más allá de los resultados, a Micho se lo juzga por sus formas, algo que también le pasó en River.

Martín Demichelis. (Foto: Getty).

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El famoso off con periodistas

Martín Demichelis inició con el pie derecho su camino en River: fue campeón de la Liga Profesional 2023 y había armonía con el plantel, pero todo se rompió cuando dialogó en off con periodistas. En esas charlas informales que se filtraron, el entrenador cuestionó de mala manera a sus jugadores y eso no cayó nada bien.

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