Demichelis: “Cometí errores en River”

La era de Martín Demichelis en River dejó tres títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones del mismo año y la Supercopa Argentina. A comienzos de 2024 empezaron las dudas, el off con los periodistas en el que criticaba a los jugadores había sido determinante para resquebrajar el vestuario y la paciencia de los hinchas empezó a terminarse.
Luego de ser protagonista de uno de los peores mercados de pases -a mediados de 2024- Demichelis dejó de ser el entrenador de River. Marcelo Gallardo, a quien había reemplazado, fue su sucesor. En diálogo con Clarín, Micho recordó su paso por el Millonario.
“Fui, soy y seré un hincha. Y River es tan grande que está por encima de todos los nombres. Fue un verdadero placer y estaré inmensamente agradecido. Me tocó vivir la transición más grande en este club. No solo por quién se fue, sino por los jugadores que le dieron tanta gloria. Me vine a hacer cargo y cometí errores, pero lo hice con gran sentido de pertenencia“, afirmó Martín Demichelis.
Martín Demichelis en su último partido en River. (Foto: Getty).
Su presente en Leipzig de Alemania
Micho asumió como entrenador en Leipzig de Alemania y dijo: “Es un honor y un orgullo que me hayan elegido para estar en este club particular. Me preparé, lo soñé y ahora es el momento de demostrar. Ser entrenador extranjero es una doble responsabilidad para poder abrir puertas. Esta institución viene creciendo a pasos gigantescos. A nivel mundial se presenta para seguir haciéndolo y ese es el objetivo. Me gusta la palabra evolución; el deseo es enorme”.
Micho y el retiro de Messi de la Selección
Martín Demichelis fue compañero de Lionel Messi en la Selección Argentina. Tras el retiro de la Pulga de la Albiceleste, Micho afirmó: “Leo me hizo recordar que todo pasa muy rápido: me hizo abrir un poco los ojos. Después, fue un honor compartir momentos con él.
“En mis redes sociales lo definí con tres fotos. Las primeras dos son de abrazos porque a Leo dan ganas de abrazarlo siempre. En la tercera está festejando porque él es fútbol, pureza y divertimento. Y yo lo quiero como lo quieren todos los argentinos“, completó Demichelis.
DATOS CLAVE
- Martín Demichelis ganó tres títulos como director técnico durante su ciclo en River Plate.
- Martín Demichelis asumió como nuevo entrenador del Leipzig de Alemania tras dejar Argentina.
- Martín Demichelis despidió a Lionel Messi de la Selección Argentina con un mensaje en redes.