Demichelis: “Cometí errores en River”

Micho fue entrenador del Millonario entre fines de 2022 y mediados de 2024. Una charla en off con periodistas marcó su ciclo.

La era de Martín Demichelis en River dejó tres títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones del mismo año y la Supercopa Argentina. A comienzos de 2024 empezaron las dudas, el off con los periodistas en el que criticaba a los jugadores había sido determinante para resquebrajar el vestuario y la paciencia de los hinchas empezó a terminarse.

Luego de ser protagonista de uno de los peores mercados de pases -a mediados de 2024- Demichelis dejó de ser el entrenador de River. Marcelo Gallardo, a quien había reemplazado, fue su sucesor. En diálogo con Clarín, Micho recordó su paso por el Millonario.

“Fui, soy y seré un hincha. Y River es tan grande que está por encima de todos los nombres. Fue un verdadero placer y estaré inmensamente agradecido. Me tocó vivir la transición más grande en este club. No solo por quién se fue, sino por los jugadores que le dieron tanta gloria. Me vine a hacer cargo y cometí errores, pero lo hice con gran sentido de pertenencia“, afirmó Martín Demichelis.

Martín Demichelis en su último partido en River. (Foto: Getty).

Su presente en Leipzig de Alemania

Micho asumió como entrenador en Leipzig de Alemania y dijo: “Es un honor y un orgullo que me hayan elegido para estar en este club particular. Me preparé, lo soñé y ahora es el momento de demostrar. Ser entrenador extranjero es una doble responsabilidad para poder abrir puertas. Esta institución viene creciendo a pasos gigantescos. A nivel mundial se presenta para seguir haciéndolo y ese es el objetivo. Me gusta la palabra evolución; el deseo es enorme”.

Micho y el retiro de Messi de la Selección

Martín Demichelis fue compañero de Lionel Messi en la Selección Argentina. Tras el retiro de la Pulga de la Albiceleste, Micho afirmó: “Leo me hizo recordar que todo pasa muy rápido: me hizo abrir un poco los ojos. Después, fue un honor compartir momentos con él.

Publicidad

“En mis redes sociales lo definí con tres fotos. Las primeras dos son de abrazos porque a Leo dan ganas de abrazarlo siempre. En la tercera está festejando porque él es fútbol, pureza y divertimento. Y yo lo quiero como lo quieren todos los argentinos“, completó Demichelis.

DATOS CLAVE