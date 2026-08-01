Micho asumió un nuevo desafío luego de sus fallidos pasos por River, Monterrey y Mallorca, club con el que viene de descender en España.

El mercado de pases del Europa no se detiene y si bien todavía no hubo grandes traspasos, en comparación a años anteriores, los movimientos que hay involucran a jugadores argentinos. En esta oportunidad, Exequiel Palacios es seguido de cerca por el Leipzig de Demichelis de la Bundesliga y también por Ipswich Town de la Premier League.

El ex futbolista de River es del gusto de Martín Demichelis y lo pidió para Leipzig, elenco al que llegó luego de descender con Mallorca en el fútbol español. Si bien Palacios está bien en Bayer Leverkusen, analizará su futuro en base a las propuestas que reciba.

Todavía no hubo propuestas formales de club a club, sino más bien que ambos equipos dialogaron con los agentes del campeón del mundo con la Selección Argentina para conocer su situación de cara a una nueva temporada que está por comenzar en el conjunto alemán, al cual llegó a comienzos de 2020 luego de un 2019 brillante con River.

Exequiel Palacios juega en Bayer Leverkusen desde comienzos de 2020. (Foto: Getty).

¿Y River?

En algún momento de este mercado de pases se rumoreó que River pretendía el regreso del mediocampista, pero Bolavip pudo saber que solamente se trató de un deseo del club y nada más. No se llegó a avanzar en diálogos formales ni siquiera con el club.

Los números de Pala en Bayer Leverkusen

Desde que llegó a Bayer Leverkusen, Exequiel Palacios lleva jugados185 partidos con 15 goles, 17 asistencias y 28 tarjetas amarillas recibidas. Por otro lado, Pala fue importante en las conquistas de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania de 2024, cuando Xabi Alonso era su entrenador.

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